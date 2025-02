El Badajoz se cae del liderato

J. P. Badajoz Lunes, 4 de noviembre 2024, 19:58 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

El derbi de la cordialidad estaba llamado a definir las candidaturas de Badajoz y Extremadura al ascenso directo y tras el empate ninguno de los dos equipos ocupa esa privilegiada plaza tan codiciada. Además, para el conjunto blanquinegro es la primera vez que se descuelga de un liderato que ha ostentado desde la primera jornada, si bien en la segunda era segundo compartiendo coliderato junto al Villafranca. El Extremadura, por su parte, sale de los puestos de playoff, que ahora tiene a 2 y se sitúa a 4 del primero. Una situación que ha provocado la destitución de José María Cidoncha como técnico, más que por el resultado en sí, ya que sumar un punto en el Nuevo Vivero puede considerarse valioso, por la imagen ofrecida de equipo conservador y que fue sometido por el Badajoz.

El equipo de Luis Oliver Sierra se ha visto superado por Llerenense y Jaraíz, a quienes ahora mira por encima a un punto de distancia. «Ya no somos líderes, ahora ya a remar un poquito», asumía el preparador aragonés. El Badajoz desaprovechó una oportunidad de oro para haber abierto una brecha importante con su gran rival por el ascenso. «Cuando has tenido tantas ocasiones y no las materializas el vestuario parecía que habíamos perdido la Champions». Tanto como el título europeo no, pero sí que se queda sin un liderato en el que siempre se había mantenido. «Somos un grupo muy exigente, un club que sabemos cuál es nuestro objetivo», apuntaba Oliver Sierra con respecto a sus aspiraciones.

Ni el buen juego ni el despliegue ofensivo es consuelo para un vestuario que considera que dejó escapar vivo a su principal rival. «El Extremadura es una plantilla muy importante y no han rascado bola. Hemos conseguido que el Extremadura se convirtiese en un equipo vulgar. Si nos vamos en la primera parte 3-0 no pasa nada. Pero si no eres capaz de materializarlas te vas 0-0 y con la sensación de que has perdido 2 puntos», reconocía el técnico.