El Badajoz busca su once ganador

La escuadra blanquinegra continúa con su intenso mes de preparación con numerosas sesiones de entrenamiento y hasta con cuatro amistosos ya disputados y otros cuatro ... por delante. El próximo de ellos, este miércoles en Quintana de la Serena a las 20.00 horas, donde disputará el Trofeo El Emigrante-Cañada Real.

Con el paso de estas semanas y de los distintos duelos que ha tenido el Badajoz durante esta pretemporada, se ha podido observar variedad de resultados, de sensaciones y también de onces iniciales, aunque se empieza a percibir que Juan Marrero tiene cada vez más claro con qué piezas contar desde el inicio del partido. Sin embargo, en otras posiciones, con las variantes de las que dispone el técnico y las lesiones que arrastra la plantilla, hay algo más de incógnita. En el caso de la portería, los dos guardianes blanquinegros, Sergio Tienza y Alonso Pérez, se han repartido las titularidades al 50%. La línea defensiva es sin duda la línea que menos ha cambiado durante este periodo, con Lobato y Escudero como centrales, y Pedro Pata y David Calles en los laterales como piezas innegociables en el inicio en los cuatro amistosos disputados hasta ahora.

En este caso, mucho ha tenido que ver la baja de Jesús Sánchez a causa de un esguince, que sin duda ha limitado en exceso a la hora de componer la defensa. Por otro lado, en cuanto a la segunda línea, el técnico blanquinegro no ha repetido cuarteto (contando los dos mediocentros y los dos extremos) en los cuatro partidos. Los que han tenido más apariciones en el esquema inicial han sido Quezada, Bermu y Barre, siendo titulares en tres choques. Les siguen Pavón y Miranda con dos e Iturraspe con una sola titularidad en el primer partido contra el Cacereño, ya que desde entonces no ha entrado en las convocatorias debido a unas molestias.

Por último, en la dupla de delanteros parece que no hay dudas de que Borja Domingo y Álex Alegría serán los hombres para los goles en el Badajoz, aunque en el partido frente al Villanovense fueron Bachuri (que estaba a prueba con el club y posteriormente ha fichado por el Gévora) y David Grande los que partieron de inicio. La baja de Pablo Rodríguez también ha provocado que haya menos competencia en esta posición, teniendo que depender de jugadores del filial y del juvenil para los tramos finales de los partidos.

Las lesiones en algunas zonas del campo y la cantidad de alternativas en otras está haciendo que esté siendo un quebradero de cabeza para el técnico valenciano, que con el paso de las semanas se quiere acercar a un once tipo, aunque, tal y como ha declarado en varias ocasiones, nadie tiene el puesto garantizado y todo dependerá del rendimiento y sensaciones de cada uno de los jugadores en las semanas de competición. Cabe recordar que, el propio Juan Marrero ha admitido que el club sigue trabajando para reforzar la zona de la retaguardia y tampoco descarta que haya alguna baja.

Partido de presentación

Además, el Badajoz ya ha puesto día y hora para la presentación de las equipaciones de la próxima temporada. Será este sábado a partir de las 18.45 cuando se den a conocer las nuevas camisetas y la ropa oficial del club. Más tarde también se abrirá la tienda tras las reformas que se han llevado a cabo estas semanas y a las 20.30 comenzará el duelo frente al Extremadura, aunque previamente se hará un pequeño acto de presentación de toda la plantilla de la temporada 25/26 y del cuerpo técnico.