¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
Juan Marrero durante un entrenamiento de pretemporada. J. V. Arnelas

El Badajoz busca su once ganador

El conjunto de Juan Marrero empieza a acercarse a una alineación titular ideal para el comienzo de la competición el próximo 7 de septiembre

Daniel Soleto

Badajoz

Martes, 19 de agosto 2025, 19:49

La escuadra blanquinegra continúa con su intenso mes de preparación con numerosas sesiones de entrenamiento y hasta con cuatro amistosos ya disputados y otros cuatro ... por delante. El próximo de ellos, este miércoles en Quintana de la Serena a las 20.00 horas, donde disputará el Trofeo El Emigrante-Cañada Real.

