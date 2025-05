El Badajoz se baja al barro en Villafranca

Quezada podría entrar por primera vez en el once titular del Badajoz.

Badajoz y Villafranca se ven las caras en sus horas más bajas. No llegan en su mejor momento después de sufrir su primera derrota los pacenses y acumular cinco jornadas sin ganar los locales. Duelo de gallitos necesitados de cambiar sus dinámicas negativas y continuar su camino para no perder el paso de sus objetivos.

El Badajoz visita Villafranca de los Barros con el orgullo herido y la obligación de obtener una reacción rápida después del sopapo recibido por el Jaraíz en el Nuevo Vivero. «El equipo se siente dolido», reconocía Luis Oliver Sierra en su comparecencia del viernes. El técnico aragonés insiste en hacer ver a sus jugadores que en esta categoría con la calidad a veces no es suficiente y toca remangarse, coger pico y pala y adaptarse a las peculiaridades que encierra el grupo extremeño. «Un poquito más de colmillo, de más mala leche y más fútbol de Tercera que es lo que nos va a sacar de aquí». En ese sentido, Oliver Sierra volvía a incidir en su mensaje en la idea de concienciar a su equipo de bajar al barro y este domingo se presenta en la más comarca oportuna para ponerlo en práctica. «Hay que bajarse al barro y ser peor futbolista de lo que nos pide el cuerpo, ser mucho más efectivos y prácticos», remarcó. Y puso como ejemplo en las condiciones que acabó su equipo ante un equipo que mordió a su presa y no la soltó. «El lunes fue un choque de realidad. Les transmití que es una vergüenza que nos gane el Jaraíz 1-2, con todos mis respetos a un equipo que aquí tiene que venir al matadero, y encima Ginés se va con la nariz rota, Jesús Sánchez con el pómulo abierto y la nariz sangrando también y Dani con el tobillo como un balón de reglamento y ellos tienen 9 amarillas y nosotros dos por gilipolleces. El rival puede acabar con 9 amarillas, pero si nosotros les metemos cinco».

La derrota pasó factura al Badajoz por partida doble. El parte de lesiones se hizo más amplio todavía, aunque con el paso de los días se ha reducido el efecto. Dani Cordero sufre un pequeño esguince que no le ha impedido entrar en la convocatoria, Ginés González ha preferido posponer el quirófano hasta final de temporada y jugar con una máscara y Gurdiel ya se reincorporó al grupo con normalidad. Fran Miranda puede que no llegue ni al Extremadura por una microrotura muscular, aunque en esta jornada tenía que cumplir ciclo de amarillas, mientras que Agustín Izquierdo va acortando plazos. El peor parado es Jorge Pérez cuya recuperación va para unos dos meses. Así, el preparador blanquinegro tendrá que volver a tirar de tres juveniles. «Cualquiera de los tres puede jugar en un equipo de esta categoría igual que lo están haciendo Rume y Muga están dando un nivel espectacular en el Calamonte». La duda reside en quien recogerá la batuta de Fran Miranda en el centro del campo, si opta por la vuelta de Jesús Sánchez al once después de tres partidos partiendo desde el banquillo o en cambio propicia el estreno en la titularidad de Gustavo Quezada.

El Villafranca también está castigado por las bajas y Emilio Tienza ha tenido que hacer encaje de bolillos lo que ha repercutido en los últimos resultados. Esta semana ha reforzado su parcela ofensiva con Juan Aroca.

El Badajoz busca su primera victoria fuera de casa, aunque a Oliver Sierra no le inquieta tanto que no haya ganado como las malas sensaciones. «Lo que quiero ver es que empecemos a ser un equipo capaz de competir en cualquier circunstancia. Hay que ganar y convencer». El equipo pacense batuta

Sobre el rival, el técnico del Badajoz resaltó su papel a priori entre los favoritos y se deshizo en elogios hacia su buque insignia. «El Villafranca es un equipazo, en circunstancias normales sin bajas sería de playoff seguro. En el Villafranca hay dos equipos cuando está Javi Pérez o no».

VILLAFRANCA-BADAJOZ SP VILLAFRANCA Paco; Álex Machado, Armando, Damián, Ricardo Durán; Raúl Amaya, Javi Pérez, Ángel, Gideon, Borja y Lucky.

CD BADAJOZ Alonso; Gurdiel, Javi Lobato, Giné González, Álex Herrera; Bermu, Jesús Sánchez o Quezada, Jorge Barba, Santi Luque; Montori y Álex Alegría.

ÁRBITRO Espada Torrijos.

ESTADIO Y HORA Municipal de Villafranca de los Barros, 16.30 horas.