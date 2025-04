El Badajoz, ante su temida cuesta de enero

El Badajoz afronta su particular cuesta de enero sin pisar el Nuevo Vivero. Hasta el 9 de febrero que reciba al Diocesano no estrenará el ... nuevo año en su estadio al calor de su incansable afición. El equipo blanquinegro inicia 2025 con cuatro salidas consecutivas que marcarán sus verdaderas aspiraciones al ascenso directo. Un tramo sinuoso teniendo en cuenta sus bajas prestaciones como visitante.

El Badajoz emprende este viaje el domingo en Quintana de la Serena donde le espera el Castuera para cerrar la primera vuelta, una semana después le tocará desplazarse a Olivenza, la siguiente a Azuaga y para terminar este pequeño ‘tour’ visita Llerena.

En juego 12 puntos muy necesarios para seguir metido de lleno en la lucha por la primera plaza de ascenso directo. El Badajoz no se puede permitir más tropiezos si no quiere descolgarse de su único objetivo a las primeras de año. El líder Jaraíz le saca 6 puntos y los blanquinegros se toman esta segunda parte del campeonato con el firme propósito de recortar distancias y reconquistar el liderato. «Con un inicio de segunda vuelta igual que la primera creo que vamos a estar muy arriba y de ahí ya no nos pueden bajar. Hemos regalado mucho y espero que eso no ocurra en la segunda», decía el técnico aragonés una semana antes del parón navideño.

El equipo de Oliver Sierra tiene ante sí toda una auténtica prueba de fuego para revertir la tendencia y despejar las dudas que arrastra por su escaso bagaje a domicilio, ya que fuera de casa solo ha conseguido sumar 11 puntos de 21 posibles saldados con 2 victorias y 5 empates, aunque también es verdad que es el único equipo de la Tercera extremeña que aún no ha perdido como visitante.

De ahí que haya intensificado los entrenamientos en este parón invernal con menos días de vacaciones y dobles sesiones. «Lo que queda es hacer una minipretemporada en Navidad intensa y las cuatro jornadas que vengan después ir a cara de perro porque van a marcar donde estamos», apuntaba Oliver Sierra, consciente de la que se avecina a su equipo en este exigente mes de enero. «Si somos capaces de salir líderes o ganando los duelos directos se nos pondrá más de cara», remarcaba.

Este mes con cuatro desplazamientos es clave para dar ese golpe de autoridad que tanto se le requiere al Badajoz para refrendar su candidatura. «De como volvamos del parón va a depender nuestras posibilidades de ser campeones», sostenía el técnico.

El Badajoz se atasca cuando tiene que coger el autobús, unos problemas que se hacen más evidentes por su preocupante baja producción goleadora. Los pacenses solo han marcado 5 dianas en 7 partidos, si bien al contrario únicamente han recibido 2 tantos. Mejorar considerablemente sus números fuera de casa es su gran asignatura pendiente para esta segunda vuelta. De ahí que la afición suspire por un goleador que refuerce la plantilla en el mercado de invierno.

Las entradas para el partido del Badajoz en Quintana ante el Castuera solo se podrán adquirir en taquilla del estadio y el precio para el público general adulto es de 10 euros y para menores de 15 años de 5 euros.