El Badajoz, ante un doble desafío en Azuaga

Llegó la hora de la verdad. El momento de dar un paso al frente y demostrar esa apuesta por el ascenso iniciada el pasado verano. Badajoz y Azuaga se juegan el pase a la final extremeña con todo en el aire y por decidir en la Campiña Sur. El empate sin goles en el Nuevo Vivero deja al equipo blanquinegro en su situación más límite y con la obligación de ganar como única opción posible. Ya no valen excusas ni dar por bueno un resultado que no sea la victoria en cualquiera de las circunstancias que se produzca. Al Azuaga, por su parte, le serviría mantener su condición de invicto que luce en todo este 2025. Nadie ha podido doblegar al equipo de José Miguel Ramos en este año, que no pierde desde diciembre en la última jornada de 2024 ante el Pueblonuevo (3-2).

El Badajoz tiene que ganar sí o sí en Azuaga. Doble desafío para un equipo al que solo le vale la victoria para seguir soñando con el ascenso. El conjunto blanquinegro tiene que hacer lo que no ha sido capaz en toda la temporada fuera de casa ante los 'gallitos' del grupo y por si no tuviera bastante enjundia su misión pasa por derrotar a un equipo que no ha perdido en este 2025. Los pacenses no han ganado como visitantes a ninguno de los ocho primeros clasificados y tienen en sus salidas su gran talón de Aquiles este curso. Pero en el Badajoz han hecho borrón y cuenta nueva para olvidarse de las estadísticas. Es una final, a un partido y en ese escenario de máxima exigencia del todo o nada el contador se pone a cero. «Estamos motivados, confiados y convencidos de que lo vamos a lograr. Los chicos están dando su mejor versión. Creo que llegamos muy bien al final de temporada. Les veo totalmente concentrados, pero además les veo ligeramente sueltos y eso nos hace tener una convicción con ellos total», sostiene con optimismo David González.

El Badajoz llega a Azuaga con ilusiones renovadas y movilizado por la fe de una afición que ha vuelto a recobrar la esperanza. Un chispazo de coraje ha sido suficiente para que vuelva a creer. Y ahora más todavía que hace una semana por una cuestión de sensaciones y amor propio que brotó en el equipo para no rendirse tras la expulsión de Ginés. Ese era el Badajoz que han estado esperando toda la temporada. El apoyo será de nuevo espectacular con un desplazamiento masivo de seis autobuses y unos 550 seguidores que estarán en las gradas. «Para nosotros es un empujón anímico brutal. Les sentimos como muy nuestros a todos los aficionados que nos quieren ayudar. Para este último arreón van a ser nuestro jugador número doce», agradece el técnico navarro. Después de una temporada de disgustos y de crispación con jugadores y el anterior inquilino del banquillo, la hinchada blanquinegra vuelve a responder cuando más lo necesita su equipo. «Cuando llegué el ambiente era más hostil. Ahora hemos conseguido lo contrario. El otro día desde el minuto cero nos estaban animando muchísimo y cuando las cosas iban mal nos presionaban. Fue una comunión total donde conseguimos sacar un buen resultado gracias a ellos. Vamos a tratar de devolvérselo, sobre todo con esfuerzo y ojalá con una victoria».

El técnico blanquinegro confía en su plantilla y espera que esa calidad que tiene dentro salga a relucir para marcar las diferencias. «Los jugadores determinantes en este tipo de partidos tienen que salir. Estoy convencido que en este tipo de partidos estos jugadores se crecen y van a aparecer», apunta. David González tiene claro el plan de partido. «Nuestra intención es salir con todo lo que creemos que tenemos salir para hacer las cosas lo mejor posible desde el minuto cero. Al final del partido ver diferentes opciones que podemos manejar. No vamos a salir a especular. Sabemos el partido que tenemos que hacer. Tenemos que entrar bien y a partir de ahí sé lo que puede pasar que es un poco lo que pasó en el resto del partido. Va a ser un partido muy igualado y el que sea más ambicioso de los dos se lo acabará llevando», explica. El Badajoz tiene las bajas de Ginés González por sanción y de Jorge Pérez por lesión.

El foco en el árbitro

En el Nuevo Vivero han seguido alimentando la polémica del arbitraje de la ida. Así, el foco recaerá en el colegiado. Dirigirá el encuentro Gil Arenas, de Villanueva de la Serena y 26 años. En la liga, el árbitro extremeño ha pitado 10 partidos, con seis triunfos para los equipos locales, dos para los visitantes y dos empates. Al Azuaga le ha dirigido en una sola ocasión, en el mismo campo que hoy, en la victoria sobre el Puebla (3-1). Mientras, al Badajoz lo hizo en dos, ambas también en su feudo, ante el Villafranca (2-1) y Arroyo (3-0).

El partido entre ambos en la liga, jugado en el Municipal azuagueño en enero, acabó sin goles, justo como el de hace siete días ya en el playoff.

AZUAGA-BADAJOZ AZUAGA Jaime Durán; Álvaro Moro, Pedro Toro, Diego, Samed, Juanpe; Parada, Álex Molina, Ritoré; Koffi y Chepe.

BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Álex Herrera; Jorge Barba, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Álex Alegría y Borja Domingo.

ÁRBITRO Gil Arenas.

ESTADIO Y HORA Municipal de Azuaga, 18.45 horas.