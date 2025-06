El Badajoz agota las 500 entradas para Llerena

Se prepara otra marea blanquinegra en la Campiña Sur. Si lo de Azuaga fue una auténtica locura, lo de Llerena volverá a repetirse, pero en ... tiempo récord. Las 500 entradas que disponía el Badajoz volaron en un plis plas. En apenas tres horas de abrirse las oficinas del Nuevo Vivero se agotó todo el papel y ya se habían completado tres autobuses. Desde antes de las nueve de la mañana, más de una hora antes de comenzar la venta, ya había colas esperando para hacerse con una entrada y reservar un asiento en los autocares gratuitos que pondrá el club a disposición de sus aficionados.

La expectación es tan grande que el propio Llerenense ha tenido que sacar un comunicado para anunciar que ya no se pondrán a la venta más entradas para la hinchada blanquinegra debido a que el aforo del sector visitante ya está completo. Además, indica que tampoco podrán hacerse de ellas en los días habilitados para no socios de forma presencial en el estadio Fernando Robina. «Por motivos de seguridad, la afición pacense tampoco podrá ocupar localidades y sectores locales», advierte en la nota. De esta manera, el club de la Campiña Sur informa a los seguidores de Llerena que no sean socios que es obligatorio presentar el DNI para retirar sus entradas a partir de este miércoles. El Llerenense remarca que da prioridad a sus socios y avanza que si fuera necesario se ampliaría el plazo de venta exclusiva en un principio fijado hasta el martes. Tanto el club local como el Badajoz recuerdan que no habrá venta de entradas en taquilla el domingo día de partido.

El Badajoz necesita el penúltimo empujón para cumplir su objetivo de ascenso. El equipo de David González se juega el pase a la definitiva final nacional este domingo a las 19.00 horas en el Fernando Robina donde tendrá que defender una ventaja de 1-0 conseguida en la ida disputada en el Nuevo Vivero. El club blanquinegro repite la fórmula que tan buen resultado dio en Azuaga y vuelve a fletar autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento de sus aficionados hasta Llerena.

En la anterior eliminatoria en Azuaga se movilizaron unos 600 seguidores blanquinegros que llevaron en volandas al equipo hacia la siguiente ronda. Un ambiente que el Badajoz volverá a repetirse este domingo en Llerena. La afición pacense siempre responde como también hizo este domingo en el partido de ida con un gran ambiente. El Nuevo Vivero registró la mejor entrada de la temporada con 7.841 espectadores en las gradas.