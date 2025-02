El Badajoz afina su puntería para asaltar el fortín de Calamonte

J. P. Badajoz Sábado, 23 de noviembre 2024, 19:26 Comenta Compartir

El Badajoz pone a prueba su puntería en el fortín de Calamonte. El equipo blanquinegro se enfrenta al más difícil todavía para de una vez por todas terminar de engrasar su maquinaria ofensiva ante un Calamonte que todavía no ha perdido en su campo y donde solo ha encajado dos goles. Tendrá que afinar lo suyo para recuperar esa pólvora que en el arranque liguero demostró que tiene y que en las últimas jornadas se le ha quedado mojada con un tanto en tres partidos. Una sequía que a Luis Oliver Sierra le preocupa lo justo, consciente de que el gol va por rachas. «Los jugadores tienen gol y queda mucha gente que sumarse a la fiesta. Los delanteros volverán tarde o temprano y hay una segunda línea con mucho gol. No estoy nada preocupado», expone. En cambio, en defensa el Badajoz se muestra como el equipo más sólido del campeonato con solo cuatro goles recibidos y estar imbatido en las últimas cuatro jornadas. «Dejar la portería a cero siempre suma. Pero la exigencia aquí es máxima y tenemos que marcar goles y jugar bien. La base es esa. Echar el cerrojo a tu portería es fundamental. No hay ningún equipo que ascienda si es el más goleado», apunta.

Una vez apuntalados los cimientos, Oliver Sierra pide a sus jugadores dar ese paso más y ser más efectivos en la portería contraria. El preparador aragonés tiene claro que su equipo no puede permitirse más tropiezos en su objetivo de ascenso. «No nos podemos dejar más puntos en esta primera vuelta», asume. En ese sentido, insiste en poner todos los sentidos en el Calamonte para cerrar un final de año con una vuelta al Nuevo Vivero que le puede catapultar con tres partidos en casa de cuatro. «Si ganamos todo lo que nos queda de aquí a Navidad creo que llegaremos líderes y con una buena dinámica. Pero enfrentarte con equipos de abajo es también muy peligroso y más fuera de casa», advierte.

Los pacenses afrontan en Calamonte su tercera salida consecutiva y en césped artificial después de sufrir la semana pasada para sacar una victoria por la mínima en el campo del colista Puebla. Mucho tendrán que mejorar los blanquinegros si quieren superar a un rival que en su campo se ha blindado, con solo dos goles recibidos y únicamente ha dejado escapar dos empates ante Extremadura y Diocesano. «En su casa tienen un fortín y con una buena propuesta de juego. No tienen nada que perder el domingo. Si pierden entran dentro de sus cálculos, pero si ganan se pueden en enganchar en la lucha por el playoff. No creo que renuncien a nada de lo que están haciendo hasta ahora. No tienen ninguna presión de clasificación ni de ganar», sostiene Oliver Sierra.

Para este partido el técnico aragonés tiene las bajas de Jorge Pérez y Ginés González, mientras que Fran Miranda será duda hasta última hora debido a unas molestias en el pubis provocadas por los continuos cambios de superficie en los entrenamientos.

El Calamonte lleva el sello de Pepe Arreondo impregnado de la escuela del Betis y el técnico le ha cambiado ese estilo característico de juego directo y de mucho físico de siempre por otro más alegre y talentoso. Esa apuesta le está saliendo bien con jóvenes con hambre como los exblanquinegros Muga y Álex Rodríguez 'Rume'. «Es muy raro ir a Calamonte y no trabajar durante la semana el 'patapúm' para arriba y para abajo. Tiene las cosas muy claras y está sacando buenos resultados. Su casa sigue siendo un fortín por mucho que no jueguen como acostumbraban históricamente».

CALAMONTE-BADAJOZ CALAMONTE Miguel Ángel López; Villegas, Álex Elena, Pity, Luigi, Zorita, Juanan, Muga, Matheus, Álex Rodríguez y Pablo Rodríguez

BADAJOZ Sergio Tienza; Gurdiel, Javi Lobato, Jesús Sánchez,Álex Herrera; Bermúdez, Fran Miranda, Jorge Barba, Santi Luque; Montori y Álex Alegría.

ÁRBITRO López Jiménez.

ESTADIO Y HORA Municipal de Calamonte, 12.00 horas.