El Azuaga se tambalea tras la renuncia de su vicepresidenta

Estrella domeque Lunes, 5 de septiembre 2022, 17:57 Comenta Compartir

Casi al mismo tiempo que la Federación Extremeña de Fútbol publicaba este lunes las designaciones arbitrales para la primera jornada en Tercera RFEF de este fin de semana, el Azuaga anunciaba el inicio de un terremoto en su directiva con consecuencias aún desconocidas para la entidad de la Campiña Sur.

Por un lado, el cuadro rojiblanco compartía en sus redes sociales un comunicado remitido por Alejandra Martín Bravo, la hasta hoy vicepresidenta del Azuaga, en el que presentaba su dimisión «de forma irrevocable y de manera oficial». De esta forma, lo quería dar a conocer a los socios del club exponiendo que el principal motivo de su decisión se basaba en carecer de la información económica y deportiva necesaria. «Pese a mi insistencia y petición reiterada, no he recibido a lo largo de estas semanas, desde la última asamblea y una vez que tomamos posesión de los cargos, toda la información en cuanto a datos económicos/deportivos que me concierne por mi cargo en el club», desgranaba Martín.

Así, entiende la ya exvicepresidenta, no podía desarrollar sus funciones en el cargo «con seriedad y responsabilidad, como creo que debería hacer».

En cualquier caso, y hasta su desvinculación total del club, Alejandra Martín se pone a disposición de la directiva, «que mi decisión es siempre pensando en lo mejor para mi club y mi continuidad dentro del mismo no sería positiva en estas condiciones». Si bien, no cierra la puerta a un futuro regreso, «con cualquier otra Junta Directiva a la que pueda aportar mi experiencia y mi trabajo si así lo desean, porque por encima de todo está el CD Azuaga y la 'familia rojiblanca'».

La afición pide la dimisión del presidente

Con esas palabras concluía un comunicado que se sumaba a otro que emitía esa 'familia rojiblanca' o, al menos, una parte de ella. Los aficionados del llamado 'Frente rojiblanco' también utilizaban las redes sociales para denunciar públicamente la situación que supuestamente atraviesa el club haciendo responsable al presidente José Guerrero. «Hemos tenido conocimiento de la desaparición de una importante cantidad económica», afirman en un texto en el que piden abiertamente la dimisión inmediata y piden al resto de la afición rojiblanca que se sume a esta petición.

«No podemos seguir permitiendo ni un minuto más que haya personas enriqueciéndose a costa de nuestro club y robando a todo un pueblo; es hora de movilizarse», añaden.

Un llamamiento que también hacen a la plantilla y cuerpo técnico, al tiempo que aseguran que, pese a este preocupante escenario, «hay aficionados tratando de resolver la situación y dar continuidad y estabilidad a nuestro club, pero también somos conscientes de que se ha generado una incertidumbre económica sin parangón en la misma semana en la que arrancamos el campeonato liguero».

Por último, solicitan a la junta directiva que presente los libros de cuentas y, en caso de confirmarse alguna irregularidad, «la devolución íntegra del dinero desaparecido».

Guerrero fue reelegido en junio

Cabe recordar que fue el pasado 29 de junio cuando se acordó en una asamblea extraordinaria de socios del Azuaga la continuidad de José Guerrero como presidente. Una decisión que fue sometida a votación después de ser la única candidatura presentada salvando así una primera situación complicada puesto que el club estaba en ese momento en riesgo de disolución.

Pero a comienzos del mes de julio llegó una nueva bola de partido a salvar después de que la AFE emitiera un comunicado informando de los clubes de Tercera con pagos pendientes, entre ellos, el Azuaga. Una situación que ponía en riesgo el permiso para tramitar licencias hasta saldar la deuda pendiente.

Pero a partir de esa fecha todo parecían buenas noticias para una afición que veía cómo el proyecto cogía forma con la renovación del cuerpo técnico y parte de la plantilla, además de la llegada de caras nuevas. De hecho, hasta este fin de semana todo parecía normal en un Azuaga que, de nuevo, se tambalea.