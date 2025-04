El Azuaga sueña despierto ante el Torrent

Último partido de la temporada en casa para el CD Azuaga para intentar dar el primer paso hacia el ascenso a Segunda RFEF. El choque ... de ida de la final nacional lo disputa como local ante el Torrent valenciano y el equipo que dirige José Miguel Ramos intentará que esta definitiva eliminatoria llegue abierta a la vuelta una semana después para intentar el cambio de categoría.

Los azuagueños han accedido a esta final tras ser segundos en liga y quitarse de en medio a Jerez (venciendo 1-2 y 3-0) y a Moralo (ganando 0-2 y perdiendo 1-2) en la promoción regional. Por su parte, el Torrent acabó tercero de su grupo y superó a At. Levante (0-0 y 2-0) y a Atzeneta (0-0 y 0-1) para clasificarse a este último emparejamiento. «Es un equipo rocoso que nos someterá a un juego directo. Es muy ordenado y es difícil hacerle gol», apunta Ramos, añadiendo que «de todas formas, intentaremos hacer nuestro fútbol y llevar la eliminatoria viva a su campo». Su capitán, Pablo Mogollón, no disimula su satisfacción por estar donde están porque «era algo que no entraba en nuestros planes al comienzo de temporada, pero que con tiempo y trabajo se ha logrado. A partir de ahora nuestro objetivo es competir por la plaza de ascenso, disfrutar de los dos partidos y del ambiente que generarán; estamos muy ilusionados con la final».

Azuaga: Joaquín; Antonio Ponce, Diego Domínguez, Mario Román, Javi Sánchez, Gonzalo, Pablo Mogollón, Álvaro Garrido, Misffut, Iván Hujo y Chepe. - Torrent: Leandro; Loza, Diego, Cano, Cuxart, Juanra, Lois, Marcos, Juanca, Zarzo e Iván. Árbitro: Cruz Navarro (colegio andaluz).

Estadio y hora: Municipal de Azuaga (19.00).

El Azuaga se ha ganado a pulso tener la posibilidad de ascender. Es una cita histórica a doble partido que puede convertirse además en irrepetible e inolvidable. Pueden llegar los rojiblancos con cierta presión, tensión y hasta cansancio, pero «hay que echar el resto en estos dos últimos encuentros. Hay que estar concentrados y motivados para afrontarlos con ganas y confianza. Mantener los nervios a raya es difícil en estas situaciones, pero intentaremos llevarlo lo mejor posible. Hay que concienciar a los jugadores que ya han hecho su temporada y que ahora toca disfrutar de esta gran final jugando como lo vienen haciendo», confía su técnico, que no cree que condicione jugar primero en casa, aunque reconoce que «está claro que hay que tratar de conseguir junto a nuestros aficionados un buen resultado para la vuelta». Mogollón considera que el adversario «es complicado, pero con nuestras armas y con nuestra afición intentaremos ponérselo difícil para mantener viva la eliminatoria. Somos conscientes de la importancia para el club, para nosotros y para el pueblo, y la disfrutaremos compitiendo y a ver qué pasa», reitera.

La baza de la hinchada local para todos es fundamental en este choque: «el apoyo de la afición es imprescindible, tenemos una de las mejores de Extremadura, si no la mejor, y esperamos que llene el Municipal y que haya un bonito ambiente», concluye Ramos.