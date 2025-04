«El de Azuaga es un partido importante y necesitamos a la afición»

El Badajoz parece haber encontrado la regularidad que se le exigía como visitante y ahora tiene otras dos salidas para refrendar ese resurgir y confirmar ... su candidatura al ascenso directo. El buen momento blanquinegro coincide con el despertar goleador de Jorge Barba. El mediapunta malagueño ha marcado cuatro goles en los últimos siete partidos, una aportación que coloca a los pacenses a la caza del liderato. Jorge Barba González (Campillos, Málaga, 1993) recoge el guante para reivindicarse como líder del equipo y tirar del carro. Indiscutible para Luis Oliver Sierra, es el único jugador del Badajoz que ha sido titular en todos los 18 partidos.

–Después de cerrar un final de año sin despejar las dudas, el comienzo de 2025 no ha podido ser mejor.

–Hemos trabajado bastante en Navidad durante el parón para llegar lo mejor posible a este mes de enero, que es muy importante para nosotros. Se ha empezado bien que es lo que queríamos y a intentar seguir con la racha.

–Hacía tres años que el Badajoz no conseguía dos victorias seguidas fuera de casa, ya le hacía falta al equipo tener esa regularidad como visitante.

–Sabemos que fuera de casa los partidos siempre son muy complicados. Los equipos se hacen fuertes en su campo y nos estaba costando un poquito, pero estas dos victorias nos dan también moral para afrontar estos dos paridos que nos vienen con positividad y con ganas de ganar.

–Todavía quedan otras dos salidas, Azuaga y Llerena, toda una prueba de fuego para que el Badajoz confirme su candidatura al ascenso directo.

–Son dos equipos de la parte alta y en su campo son bastante fuertes, pero estamos convencidos de que podemos ganar. Vamos a ir con nuestras armas a intentar darlo todo y sacar los tres puntos.

–De lo que pase en esos dos desplazamientos y en la vuelta al Nuevo Vivero contra el Diocesano, tres rivales directos, ¿cree que va a ser determinante en cuanto a las aspiraciones de ascenso directo o al playoff?

–En una liga todos los partidos son importantes. Es verdad que estos son rivales directos, pero pase lo que pase tenemos que ganar cada partido para estar lo más cerca posible del primer puesto, que es donde queremos estar. Para mí son todos importantes y los afrontamos de la misma manera.

–¿Cómo se prepara el vestuario para pasar casi dos meses sin jugar en el Nuevo Vivero?

–Sabíamos que esta situación se iba a dar. Cuando salió el calendario por temas de campo y demás tuvimos que jugar en casa a principios de liga. Sabíamos que venía esto y estamos preparados. Aunque evidentemente nos gusta más jugar en casa, en nuestro estadio y con nuestra gente, estamos preparados para afrontar estos partidos fuera de casa y dar lo máximo.

–Para Azuaga ya se ha completado un autobús. No juega en casa, pero la afición nunca falla.

–En Olivenza parecía que estábamos en casa porque había mucha gente del Badajoz. Eso te da un plus. Ver a tu gente y tu afición nos ayuda mucho. Y si ya va un autobús bienvenido sea, más gente, mientras más mejor, más arropados vamos a estar porque es un partido importante y necesitamos a la afición.

–¿Es el mejor momento del Badajoz?

–Hemos tenido buenos momentos, pero sí es verdad que ahora estamos consiguiendo victorias fuera de casa donde nos estamos mostrando un poco más. Tenemos que seguir así. En la segunda vuelta no puede haber tanto error y creo que estamos afrontando las cosas bastante bien.

–A nivel personal le costó marcar el primer gol, pero ahora lleva cuatro en los últimos siete partidos.

–Al principio me costó un poquito, pero me sentía bien. Era cuestión de tiempo, una vez entró el primero han ido entrando los siguientes. Contento de ayudar al equipo con goles o lo que sea.

–¿Dónde le gusta más jugar?

–La verdad es que el míster me ha cambiado de posición. Años atrás también he jugado en banda, por dentro... Creo que me adapto bien a ese tipo de posiciones y me da un poco igual. Donde el míster crea que pueda dar más al equipo y necesite ponerme yo voy a dar el máximo que tenga.

–Los rivales se están reforzando mucho y bien, la lucha por el ascenso se presenta emocionante.

–Hay equipos que están cambiando mucho de jugadores. Yo creo que nosotros tenemos un buen bloque, ha venido gente a sumar y estamos preparados, aunque también hay equipos que van a intentarlo. Va a ser una segunda vuelta muy bonita y vamos a darlo todo para intentar conseguir el objetivo.

–El Badajoz ha incorporado dos jugadores, pero ya no puede fichar más a no ser que salde su deuda. ¿Cree que el equipo necesita algún retoque más para rematar la plantilla?

–Creo que no. Tenemos un buen grupo, casi todas posiciones dobladas, jugadores con mucha calidad y muy buenos. Creo que es suficiente para que en esta categoría el equipo vaya bien en todos los partidos y consiga el objetivo.

–En ese sentido, el nuevo año comenzó con una nueva deuda, que no dejan de aparecer, ¿cómo afronta el vestuario tanto sobresalto?

–Es algo que a nosotros tampoco nos tiene que importar mucho, no podemos hacer nada. Tenemos que dedicarnos a entrenar día a día, competir los domingos y poco más. Es algo extradeportivo que no se habla en el vestuario ni en el día a día.