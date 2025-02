El Azuaga logra su primer triunfo en la quinta jornada

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL DE LA MATA. Martes, 10 de octubre 2023, 08:01 Comenta Compartir

Doble empate en cabeza después de cinco semanas de competición en la Tercera extremeña. El Coria y Don Benito comparten el liderato con 11 puntos, seguidos por Montehermoso con 9. Los tres aún no conocen la derrota. El 'Monte' recibió el primer gol, aunque no le sirvió al rival para vencerle. Algo más de 4 partidos completos, 383 minutos, se ha tirado con el cerrojo echado en su portería. Por el contrario, el Fuente de Cantos celebró su primer tanto, si bien no le ayudó a ganar. Ha tenido que esperar 429 minutos para perforar el marco contrario. El Azuaga también estuvo de estreno, venció por primera vez y se coloca a un solo punto del playoff de ascenso, muestra de la igualdad que existe. Por su parte, el Trujillo, Olivenza y Fuente de Cantos suman una jornada más sin ganar. El Moralo, con 8 puntos, y el Villafranca, con 7, completan el quinteto de cabeza. En esta ocasión se anotaron 24 goles, con 4 victorias, una de ellas fuera de casa, y 5 empates, uno sin goles. Únicamente se lanzó un penalti, convertido en gol, y hubo 3 expulsiones, todas en un mismo partido.

El Azuaga resurge

El representante extremeño en la final del playoff de ascenso la campaña pasada, el Azuaga, ganó 3-1 al Olivenza y respira hondo con las dianas de Álvaro Garrido (2) y Carlos Pérez. El tanto oliventino lo marcó Chepe en propia meta. «Hemos hecho buenos partidos, pero sin acierto, aunque merecimos mejor suerte», dice José Miguel Ramos, técnico azuagueño tras conseguir, por fin, la primera victoria. «Hay muchos jugadores nuevos que se tienen que adaptar, pero vamos por muy buen camino. Al final los resultados acabarán llegando», añade. Al Azuaga le ha podido la ansiedad por el ejercicio pasado. «La presión en cierta manera se nota, sobre todo en casa, y eso afecta. La liga será bonita y ajustada, todos los equipos compiten y tienen nivel. Va a estar igualada», concluye Ramos.

El Coria volvió a tropezar en su campo por segunda semana seguida. Remontó con Angelito y Margallo el gol de Chori para el Trujillo, que arrancó el empate con otro de Andrada. El colíder Don Benito dejó para la segunda mitad los tantos de Borja Domingo (2) y Vera para castigar en casa al Castuera.

El Montehermoso marcó primero en Don Álvaro por mediación de Luis, pero Yaco puso las tablas. Idéntico marcador en Fuente de Cantos. Wirner abrió la lata para los locales y Javi Parada empató al final. En una tangana, después, fueron expulsados Theo y Cristian, en el banquillo, por los fuentecanteños y Matías, también siendo suplente, por los visitantes. El Villafranca acusó la Copa y cayó en su feudo en el descuento ante el Arroyo con un gol de Ñete. Antes, Julio Rengel había contrarrestado en el 90 de penalti el gol de Brian.

El Jaraíz rascó un punto también de Calamonte en los últimos instantes con un tanto de Bruno, neutralizando el de Rodney. El Pueblonuevo se hace fuerte como local y venció con los goles de Poti, Edu Reyes y Raúl al Diocesano, que marcó a través de Germán. Por último, el Valverdeño y Jerez se repartieron el botín sin goles.