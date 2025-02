El Azuaga golea a domicilio y asalta la segunda plaza

El Olivenza y el Azuaga, rivales directos, se enfrentaron en un duelo por la segunda plaza del cual salió victorioso el cuadro visitante, que se dio un auténtico festín imponiéndose por 0-4 con goles de Iván Hujo, Diego, Mario Román y Keita. El ... Olivenza sufrió así su segunda derrota consecutiva, cayendo a la sexta posición de la tabla, empatado a 24 puntos con el Jerez, mientras que el Azuaga mantuvo su buena sintonía sumando su quinta victoria seguida y asaltando la segunda plaza, a tan solo seis puntos del líder.

OLIVENZA 0 - 4 AZUAGA Olivenza: Mati; Álex Alvero, Borja (Alejandro, min. 76), Barquero, David, Ramón (Esteban, min. 63); Abraham, Rangel, Bermúdez (Pablo, min. 76); Juanito y Portu (Vaquero, min. 50).

Azuaga: Joaquín; Javi Sánchez, Diego, Mario Román, Caco; Pablo Mogollón (Tena, min. 81), Gonzalo; Luis Barragán (Rovira, min. 65), Iván Hujo (Solano, min. 65), Misffut (Keita, min. 81) y Chepe (Luis Prieto, min. 75).

Goles: 0-1: Iván Hujo, min. 8. 0-2: Diego, min. 22. 0-3: Mario Román, min. 51. 0-4: Keita, min. 90.

Árbitro: Caro Mogio (Almendralejo). Mostró cartulina amarilla a Bermúdez, Ramón y Emilio Tienza (entrenador), por parte del Olivenza, y a Iván Hujo y Joaquín, por parte del Azuaga.

Incidencias: Ramón Rocha Maqueda. 350 espectadores.

El Olivenza dispuso de la primera ocasión del encuentro en la cabeza de Bermúdez en una acción al contragolpe, pero la pelota se marchó rozando el palo. A partir de ahí, arrancó el festival del equipo azuagueño. En el minuto ocho, Iván Hujo recibió un balón a la espalda de la defensa quedando solo ante el portero y no dudó en mandar el esférico al fondo de la red para poner el primero del partido. A los veinte minutos, el Azuaga volvió a golpear con un cabezazo de Diego al segundo palo aprovechando un desajuste entre la defensa y el portero del conjunto local. No obstante, el Olivenza buscó insistentemente a Juanito y Portu para poder recortar distancias y meterse de nuevo en el partido, pero la suerte no les acompañó.

En el segundo acto, el Azuaga puso tierra de por medio con un remate de Mario Román a la salida de un saque de esquina, en el 51, poniendo prácticamente la sentencia al encuentro. El cuadro local no bajó los brazos pese a la desventaja y trató de buscar, al menos, el gol de la honra. Sin embargo, fue el Azuaga el que volvió a acertar, completando su goleada con un gol de Keita en los minutos finales.