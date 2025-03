El Azuaga fulmina al Jerez y pasa de ronda

BEATRIZ MORILLO AZUAGA. Lunes, 8 de mayo 2023, 08:33 | Actualizado 11:12h. Comenta Compartir

El Azuaga certificó con autoridad su clasificación para la final de ascenso a Segunda Federación tras vencer al Jerez por 3-0 –para un global 5-1– con goles de Pablo Mogollón e Iván Hujo, este último por partida doble. El conjunto local no concedió absolutamente nada ante un rival que luchó pero que fue muy inferior durante todo el encuentro y que se vio lastrado por la tempranera expulsión de Suso cuando apenas se habían consumido 15 minutos de juego.

Azuaga Joaquín; Diego, Mario Román, Ponce, Javi Sánchez (Rovira, min. 66); Gonzalo (Cabezola, min 66), Pablo Mogollón; Álvaro Garrido (Luis Barragán, min. 81), Misffut, Iván Hujo (Luis Prieto, min. 81) y Chepe (Solano, min. 42). 3 - 0 Jerez Jesús Torres; Chechu (Diogo, min. 84), Pablo Pérez, Suso, Arias; De Lillo, Manu Martín, Bravo (Madroño, min. 84), Juanfri (Reina, min. 79); Chávez (Ayman, min. 79) y Pantoja (Javi Galván, min. 70). Árbitro López Jiménez (Navalmoral de la Mata). Expulsó, con tarjeta roja directa, al jugador del Jerez Suso, en el minuto 15. Mostró tarjeta amarilla a los futbolistas locales Gonzalo, Javi Sánchez, Ponce y Cabezola; y a los visitantes Jesús Torres, Arias, Juanfri, Chávez, Chechu y Javi Galván.

Goles 1-0 Pablo Mogollón, de penalti (min. 13). 2-0 Iván Hujo (min. 62). 3-0 Iván Hujo (min. 75).

Campo Municipal de Azuaga. 2.000 espectadores.

El Azuaga saltó con fuerza al campo y tomó los mandos del partido durante la primera media hora. Con el pitido inicial, los locales gozaron de las oportunidades más claras. Pablo Mogollón, que había enviado el esférico al palo minutos antes, sería el encargado de inaugurar el marcador aprovechando una falta en el área cometida sobre Chepe. El árbitro no dudó en señalar la pena máxima y el centrocampista del conjunto azuagueño marcó desde los once metros en el minuto 13. Las cosas no mejoraron para el equipo visitante tras el tanto encajado, ya que apenas dos minutos después del gol recibido, se quedaron en inferioridad numérica al ver Suso la cartulina roja directa por un juego peligroso temerario. El ritmo de juego bajó y los pupilos de José Miguel Ramos se marcharon con ventaja al descanso.

Más ímpetu

En la segunda parte, el Jerez salió con mucho más ímpetu y brío y pudo pisar en varias ocasiones el área defendida por Joaquín, pero el cuadro visitante no consiguió traducir esa insistencia en ocasiones peligrosas de gol. Con el paso de los minutos, el Azuaga consiguió volver a apaciguar el duelo.

En el minuto 62, Ivan Hujo marcó a placer tras un pase de la muerte de Diego. El segundo tanto de la escuadra local cayó como un jarro de agua fría en las filas del bloque verdinegro, que veía cómo el Azuaga encarrilaba su pase a la final del playoff.

En el minuto 75, Iván Hujo volvió a marcar con un notable cabezazo a la salida de una falta lateral. El tercero, segundo en su cuenta personal, que sirvió para sentenciar definitivamente el encuentro y la eliminatoria. El Azuaga, con una superioridad asombrosa, resolvió su cruce y luchará en la final por una plaza en Segunda Federación.

Temas

Fútbol