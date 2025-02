El CD Azuaga, de casi desaparecer, a ser firme aspirante al playoff

La historia más reciente del CD Azuaga, que en 2022 cumplió medio siglo de vida bajo esa onomástica, bien podría inspirar un guion difícil de ... encuadrar en un único género. El argumento ha estado salpicado por dosis de drama, suspense, terror e incluye giros surrealistas con pinceladas de ciencia ficción. En un escenario al más puro estilo de Dante, el club de la Campiña Sur pululaba este verano como un alma errante que agonizaba por el purgatorio de sus deudas, abocado a consumirse en el infierno de la desaparición.

Fueron los habitantes de la localidad, el cuerpo técnico, los jugadores y un grupo de amigos que compusieron la junta gestora quienes ejercieron de Caronte para sacar a la entidad de ese limbo y conducirla hacia el paraíso en la cima de Tercera RFEF. Del abismo a protagonizar una pugna por el liderato con su rival y vecino (apenas los separan 30 kilómetros), el Llerenense, al que reciben este domingo (12.15 horas), separados por seis puntos, en el derbi comarcal más apasionante que se recuerda.

Es la sinopsis de un relato con múltiples capítulos cuyos albores más prolíficos se remontan a la canícula. El 29 de junio se aprobó en una asamblea extraordinaria la continuidad de José Guerrero como presidente, junto con una junta directiva nueva, tras no concurrir más que su candidatura. «Había muchas dudas y nadie quiso dar el paso adelante», explica David Blanco, presidente de la actual junta gestora. La situación financiera del Azuaga era crítica, manejándose cifras aproximadas a los 16.000 euros de débito, una cantidad que más tarde se demostraría que era superior.

En julio, la AFE evidenciaba un contexto de extrema gravedad tras publicar en un comunicado que figuraban pagos pendientes de la entidad extremeña, que por tanto no podría tramitar las fichas de los futbolistas hasta estar al corriente de pago. La soga cada vez apretaba más.

Sería a principios de septiembre cuando saltaría por los aires el polvorín al dimitir la nueva vicepresidenta, Alejandra Martín Bravo, aduciendo que no se le facilitaba la información referente a las cuentas que había solicitado con insistencia y ante la imposibilidad de ejercer su cargo «con seriedad y responsabilidad», sostenía.

En ese mes, tras un agosto de incertidumbre, llegaba el momento de que técnicos y jugadores recibieran una primera nómina que se retrasaba. «Como venían de un año del que se les debían dos meses decidieron plantarse y no entrenar, no querían vivir otra vez lo mismo», explica David Blanco que, coordinado con el cuerpo técnico, desbloqueó la situación para que se jugara un amistoso con el Campanario, pese a que esa misma mañana le dieron un ultimátum al máximo dirigente, sin éxito, porque el dinero no apareció. «Nos hicimos cargo del partido, se jugó y la taquilla y la barra fueron para los futbolistas, más una pequeña cantidad que entregó el presidente que no era toda la que se debía». El grupo de aficionados 'Frente rojiblanco' entró en acción presionando por redes sociales y solicitando la salida de José Guerrero, al que señalaban por la desaparición de «una importante cantidad económica». El clamor era ya casi unánime.

En medio del caos más absoluto, se convocó una asamblea extraordinaria para materializar la salida del anterior mandatario y el traspaso de poderes provisional a una junta gestora compuesta por exdirectivos que estuvieron en el club hace más de un lustro. Entre ellos, David Blanco, que asumió el rol de presidente. Aunque no sin suspense. «Propusimos coger el equipo con la única condición de que el presidente entregara el dinero para pagar agosto».

El plazo para que se hiciera efectiva esa posibilidad vencía el 7 de septiembre a las 14.00 horas, pero de nuevo el dinero no apareció y redactaron un comunicado renunciando, lo cual era la puntilla definitiva. Y con las parcas sosteniendo el último hilo de vida del Azuaga, José Guerrero cedió y «a la media hora se puso en contacto con nosotros para entregarlo». Pero no acabó ahí la odisea.

Eso ocurría un miércoles y el domingo la liga abría fuego con el derbi de la Campiña Sur contra el Llerenense. «Apenas contábamos con tres días para tramitar licencias y ponernos al día con la Seguridad Social y Hacienda», en una cuenta atrás plagada de obstáculos. Sin olvidar los fuegos activos de la anterior gestión, como las denuncias por impagos presentadas por varios jugadores, que dieron marcha atrás tras la entrada de los nuevos dirigentes.

Un lastre de 27.000 euros

Una vez que tuvieron acceso a las entrañas de la entidad, descubrieron que la deuda ascendía a unos 10.000 euros más de lo previsto, en total 27.000. «Decía que había pagado ciertas cosas y luego preguntamos y no era así». Un lastre que han ido aflojando durante la temporada con una administración responsable y con el apoyo del pueblo. «Ahora estamos al día en los pagos de este curso y hemos reducido la deuda a 5.963 euros. Tanto a nivel deportivo como económico, todo ha sido gracias a la unión de la gente». El Ayuntamiento, asociaciones, empresas, particulares... todos han remado por la causa e incluso en los institutos se han hecho rifas para recaudar fondos. «Ha sido un gran empuje», comenta con orgullo David Blanco. La hoja de ruta contempla finalizar la campaña y convocar elecciones para que los socios decidan quién asume la dirección del Azuaga.

En lo deportivo, completada la primera vuelta, el aficionado rojiblanco echa la vista atrás y se frota los ojos al contemplar a su club segundo y acechando al Llerenense. ¿Por qué no soñar? «El objetivo era salvarnos y sanear, pero tal y como estamos en la clasificación, podemos luchar por el playoff y sin renunciar a nada». Llegan con seis victorias y tras golear a La Estrella (6-0), con la vitola de mejor local, sumando en su feudo 20 puntos de 24 posibles y con sus dos únicas derrotas cosechadas a domicilio (ante Moralo y Trujillo). El Azuaga sigue escribiendo su destino y transforma el epitafio en epopeya.