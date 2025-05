Azuaga y Badajoz firman un alto al fuego que aprieta la cabeza

El Badajoz sumó un nuevo punto, de esos que solamente alcanzan su verdadera dimensión a final de temporada. Supo resistir ante otro de los candidatos ... al ascenso y recortó distancias con un Jaraíz que sigue perdiendo fuelle y mira por el retrovisor a cuatro perseguidores que se disputan su estela con únicamente un punto de diferencia entre ellos. Los números hablan con elocuencia de la igualdad que se vive en un grupo en el que cualquier traspié se convierte en una tragedia. Motivo de más para valorar el punto logrado en la Campiña Sur después de un choque muy trabado y con pocas opciones para deshacer las tablas.

Arrancó mejor el equipo azuagueño en un enfrentamiento muy condicionado por la meteorología. Y es que el viento jugó en contra del Badajoz en una primera parte en la que fue muy complicado combinar en corto e hilvanar juego. Más claro lo tuvo el Azuaga, acostumbrado a un tapete sintético en el que suele derrochar intensidad y despliegue físico, con Junior como líder de las operaciones. El mediocentro ghanés se convirtió, una vez más, en un pulpo que robó cuantos balones pasaron por su radio de acción, además de ejercer de primer pasador para sus compañeros. Fue, sin duda, el motor que sostuvo a un once muy atrevido y que en ningún momento rehuyó sus responsabilidades en ataque. Así llegaron las primeras incursiones en el área defendida por Álex Quesada, aunque sin conseguir poner en jaque a la zaga de la escuadra blanquinegra más allá de un buena internada de Pedro Toro cuyo disparo repelió el guardameta del Badajoz.

AZUAGA Jaime Durán; Álvaro Moro, Samed, Diego Domínguez, Pedro Toro; Junior, Álex Molina (Pimienta, min. 60), Ritoré (José Carlos, min. 60); Chepe, Juanpe e Ingoma (Parada, min. 60). 0 - 0 BADAJOZ Álex Quesada; David Calles (Gurdiel, min. 46), Jesús Sánchez, Javi Lobato (Álex Herrera, min. 77), Dani Cordero (Ginés, min. 46); Fran Miranda, Gustavo Quezada (Jorge Pérez, min. 77); Santi Luque, Jorge Barba (Montori, min. 60), Bermu; y Álex Alegría. ÁRBITRO Paredes Carrasco. Amonestó a los locales Álex Molina y Samed y a los visitantes Lobato y Gustavo Quezada.

INCIDENCIAS Municipal de Azuaga, 1.100 espectadores.

Fue ya cerca del ecuador de la primera mitad cuando consiguió la iniciativa la formación pacense. Y pudo marcar con un misil dirigido a la escuadra por Barba que desvió a córner Jaime Durán. También en el saque de esquina generó peligro Jesús Sánchez al estilo de lo logrado la semana pasada ante el Olivenza, pero con diferente resultado. Una doble oportunidad que sirvió de punto de inflexión para un Badajoz que estiró sus líneas y comenzó a poner en aprietos al Azuaga desde las bandas. Picaron espuelas por los costados Barba y Santi Luque para zarandear a un contrincante que se sostuvo en los malos momentos por el buen trabajo de Junior en la presión y el dominio de Samed en su pelea particular con Álex Alegría.

No le tembló el pulso en el descanso a Luis Oliver para mover dos piezas en su esquema y dio entrada a Ginés y Gurdiel. Muy llamativa fue la apuesta por el lateral recién salido de una lesión, ausencia que ha suplido bien David Calles. Tampoco tuvo dudas la escuadra de José Miguel Ramos con una brillante puesta en escena a través de una combinación entre Ingoma y Ritoré que no pudo resolver Álex Molina por la gran intervención de Álex Quesada. A renglón seguido movió el banquillo el técnico local, que retiró a Ingoma, su jugador más destacado en lo que va de temporada, seguido de cerca por el Granada, interesado en contar con los servicios del ariete zambiano, que ha anotado catorce dianas en este curso. Su ausencia no restó fiereza a un oponente que volvió a contragolpear a través de José Carlos sin poder superar a Álex Quesada.

Volvió a contestar el Badajoz con una gran acción de Álex Alegría para ceder un balón que Santi Luque remató alto después de tener tiempo y ventaja para resolver mejor. Ya cerca del final volvió a intentarlo José Carlos, con otra intervención salvadora de Álex Quesada en la que, seguramente, fue la opción más clara de todo el encuentro. El portero madrileño volvió a demostrar que quiere poner las cosas muy difíciles a Sergio Tienza cuando éste reciba el alta médica. Fue, en todo caso, el último intento de romper el 0-0, puesto que los dos contrincantes decidieron poner a buen recaudo el empate para seguir acechando de cerca al Jaraíz.