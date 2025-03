El Azuaga se afianza en la zona noble de la tabla

BEATRIZ MORILLO AZUAGA. Lunes, 24 de octubre 2022, 19:18 Comenta Compartir

El Azuaga consiguió una importante victoria y prolongó así la buena racha como local, ya que ante su afición aún no conoce la derrota. El triunfo por la mínima le permitió situarse en la zona cómoda de la tabla. Por el contrario, el Miajadas sigue sin poder celebrar una victoria, y la derrota, cuarta consecutiva, deja al equipo en aprietos.

El partido se inició con una buena llegada de Chepe para intentar adelantar a su equipo. El Miajadas, bien replegado, tuvo un par de ocasiones para hacer lo propio. La más clara la protagonizó Piti con un tiro al que Joaquín, a bocajarro, tuvo que meter la manopla para que la defensa de la escuadra rojiblanca echara el balón fuera. Sin embargo, fue el Azuaga el que encontró el gol antes del descanso. En una jugada por la banda izquierda, Javi Sánchez recibió el balón y, sin pensarlo, lo puso a media altura para batir a Rocha. La pelota, tras tocar en el palo izquierdo, y acabó en el fondo de la red.

El segundo tiempo no destacó por ver a un dominador claro del esférico. Las ocasiones escasearon y las que se generaron fueron sin excesivo peligro. El cuadro local intentó salir a la contra y la defensa del Miajadas no falló. Los minutos fueron pasando y la imagen de poco juego no varió a pesar de que ambos equipos introdujeron jugadores frescos en sus filas.

Cerca del final, el Azuaga dispuso de la oportunidad de aumentar la ventaja en una triangulación entre Javi Sánchez y Pablo Mogollón que terminó con un remate del centrocampista que el portero del cuadro visitante desvió al córner.