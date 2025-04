Azuaga, ¿y por qué no?

Es el partido más importante de la historia del Azuaga. Lo disputará en la Comunidad Valenciana en casa del Torrent. Está a 90 o 120 ... minutos del ascenso a Segunda RFEF por primera vez. Para ello, deberá remontar el 1-2 con el que acabó en su campo el partido de ida de la final de la promoción. También pueden subir de categoría en la tanda de penaltis si después del hipotético tiempo extra los azuagueños ganan por la mínima este último encuentro de la temporada.

Enfrente tendrán a unos valencianos crecidos que llevan en su estadio dos choques del playoff y ocho de liga consecutivos sin conocer la derrota. En total, como local, el Torrent ha ganado en 10 ocasiones, empatado en 4 y perdido en 3 antes de esta decisiva cita por alcanzar la Segunda RFEF.

El técnico rojiblanco lo tiene claro: «creemos en la remontada. Si ya ganamos 0-2 en Navalmoral, ¿por qué no lo podemos hacer en Torrent? El vestuario así lo piensa, estamos convencidos que lo podemos hacer; esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Ojalá hagamos un buen partido y consigamos la victoria». José Miguel Ramos confía en hacer «un partido largo, que al descanso se llegue con un marcador ajustado, que no tengan ventaja ellos para que en la segunda parte vayamos a por el partido, y si no se puede en 90 minutos que sea en la prórroga».

En ese sentido se pronuncia también su goleador, Iván Hujo, que reconoce que «va a ser difícil, pero vamos a poner todo de nuestra parte para dar la vuelta a la eliminatoria». El '7' andaluz del Azuaga avisa esperanzado que «estamos vivos y vamos a salir al campo a ganar el partido y a ascender». Ánimos no les faltan a los de la Campiña Sur, que hubieran preferido terminar la temporada en casa, «con nuestra gente, pero al final es lo que ha tocado y nos tocará pelear lejos de casa», añade.

El conjunto azuagueño no estará solo en tan señalado día ya que será arropado por dos autobuses de sus seguidores, además de quienes viajen por su cuenta y acudan al campo torrentí para llenarlo con la afición local. Antes, habrán disfrutado unos y otros de una convivencia pocas horas previas del choque, alrededor de una paella gigante.

El Azuaga, desde el viernes en tierras valencianas, entrenó por la tarde en la localidad de Requena. Al míster Ramos no le preocupa nada en especial, «lo que quiero es que estén convencidos de que se puede, que creo que lo están. Vamos a ir a por el partido y a hacerlo lo mejor posible. Hay que competirles de tú a tú para intentar ganar y lograr el ascenso», reitera. Los rojiblancos, ante su gran reto histórico. ¿Y por qué no?