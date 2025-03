El Ayuntamiento y el Badajoz acuerdan la prórroga de un año de la cesión del Nuevo Vivero

En la mañana de este viernes, el Ayuntamiento de Badajoz hacía público a través de una nota de prensa la prórroga del acuerdo ... de cesión del Nuevo Vivero al CD Badajoz por el periodo de un año. El acuerdo firmado en 2020 contaba con una vigencia de cuatro años y vencía este mes de diciembre, siendo una de las cuestiones abiertas en la actualidad del equipo blanquinegro. «Reunidas ambas partes han acordado ampliar el contrato durante un año en las mismas condiciones, de manera que la planificación de la temporada pueda continuar sin verse afectada por ninguna circunstancia», reza el comunicado.

Todo apuntaba a que no existiría ningún inconveniente para que se sellara dicha prolongación, pero las relaciones entre la entidad y la corporación municipal no atravesaban un buen momento desde octubre tras lo acontecido en la eliminatoria de Copa del Rey que enfrentaba al Gévora contra el Betis. El equipo pedáneo decidió descartar jugar en Badajoz y se decantó por la opción del Francisco de la Hera en Almendralejo después de que no llegara a un entendimiento con la directiva blanquiengra, aduciendo los verdinegros que las pretensiones eran excesivas.

La polvareda fue bastante intensa y el alcalde fue muy criticado por no haberse implicado más para evitar el desenlace, que dejó a la capital pacense sin un evento deportivo de una gran magnitud. Ignacio Gragera se manifestó al respecto y se mostró muy descontento con la situación. «Los clubes locales tienen que estar no solo para velar por su bien particular sino para hacer ciudad y esto es un punto de inflexión, vamos a valorar esto, vamos a tenerlo muy en cuenta, no se puede ir en contra del sentir de una ciudad y del deporte local», esgrimió.

Tras ello, quedó un poso poco propicio para las negociaciones que unas semanas después debían fructificar en relación al convenio del estadio. Sobre este asunto se refirió el técnico del Badajoz y una de las cabezas visibles de la propiedad, Luis Oliver Sierra, hace unas semanas realizando un llamamiento a la tranquilidad asegurando que los contactos se estaban desarrollando por cauces normales y con mucha cordialidad. «Hay buena sintonía, el Ayuntamiento tiene claro que el Badajoz es uno de los principales activos de la ciudad, tenemos un estadio que tiene sentido porque existe el Badajoz».

Además, destacó que desde el Consistorio le habían trasladado la predisposición a colaborar en todo lo posible. «Han recogido el guante y nos van a ayudar en lo que puedan. No creo que haya problemas para renovar el convenio en condiciones acordes a las necesidades del club».

En la rueda de prensa de este viernes, el preparador blanquinegro, sobre este asunto, se limitó a decir que «mientras haya buena voluntad no hay ningún problema para ponernos de acuerdo».

En cuanto al partido que disputa el Badajoz este domingo en el Nuevo Vivero frente al Trujillo (16.30), la única baja confirmada es la de Ginés González que, pese a que ya ha empezado a entrenar con el grupo, aún no está disponible para entrar en la convocatoria.