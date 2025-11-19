HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Ávila, junto a Juanma Jiménez y Carlos Luengo, durante su priemra sesión de entrenamientos como nuevo técnico del Badajoz.

Miguel Ángel Ávila, junto a Juanma Jiménez y Carlos Luengo, durante su priemra sesión de entrenamientos como nuevo técnico del Badajoz. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Ávila toma las riendas del Badajoz con la responsabilidad de revertir la situación

«Ahora mismo no toca hablar de ascenso», destaca el nuevo técnico blanquinegro consciente de la prioridad de recuperar el estado anímico de su plantilla

Javi Pérez

Javi Pérez

Badajoz

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

Miguel Ángel Ávila ya ejerce como nuevo entrenador del Badajoz. Sin grandes estridencias ni hacer castillos en el aire, el técnico cacereño asume desde la ... prudencia el vertiginoso reto que tiene por delante con la ilusión y la responsabilidad de poner al equipo donde por historia y potencial se merece. Su objetivo prioritario pasa recuperar el ánimo y la confianza de una plantilla a la que no le están saliendo las cosas como se esperaba. Devolver la tranquilidad al vestuario es su principal preocupación y la base para comenzar a implantar sus ideas con el objetivo de reflotar al equipo. Y con esas premisas no se plantea más allá del partido contra el Villanovense de esta jornada. «El futuro más inmediato es el domingo y tenemos que hacer todo lo posible para trabajar bien esta semana, llegar al domingo en las mejores condiciones posibles y ganar, ya está», comenta. En ese sentido, recalca que el Badajoz no se encuentra en una situación como para lanzar proclamas grandilocuentes. «Yo quedaría muy bien ahora si dijese que sí, que vamos a pelear por el primer puesto, pero es que sinceramente ahora mismo no toca eso, ahora mismo no podemos pensar a futuro».

