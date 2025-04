La Asociación de Veteranos del Badajoz brinda un partido de homenaje a Paco Herrera el día 26

R. H. Badajoz Martes, 15 de octubre 2024, 19:38 Comenta Compartir

Paco Herrera ya tiene su campo de fútbol en la capital pacense y también tendrá su merecido homenaje. La Asociación de Veteranos CD Badajoz quiere rendir tributo al mítico jugador y técnico blanquinegro con un partido de homenaje el sábado 26 de octubre. El escenario no podía ser otro que las instalaciones que desde este verano llevan su nombre en la barriada de Suerte de Saavedra. El encuentro está fijado para las 11.30 horas en el Centro Deportivo Sociovecinal Paco Herrera y se enfrentarán las viejas glorias del Badajoz frente a los veteranos de la selección extremeña. La cita, además de este componente especial de reconocer a una figura que ha sido tan importante para el fútbol pacense en particular y extremeño en general, tendrá un carácter benéfico, ya que la entrada será simbólica de 1 kg de productos no perecederos que serán donados al Banco de Alimentos de Badajoz.