Arroyo y Fuente de Cantos empatan sin goles

Arroyo y Fuente de Cantos firmaron un empate sin goles que decepcionó al tratarse de dos equipos con aspiraciones. Huboi alternancias pero fue el ... Arroyo el que se mostró superior y tuvo las mejores ocasiones. Sin embargo, ninguno rompió el empate inicial.

ARROYO FUENTE DE CANTOS 0 0 - Arroyo: Miguel López; Isaac, Ángel, Juanjo, David Sánchez (Rubén Vizcaíno, min. 76); Carlitos (Asier, min. 76), Ismael, Álvaro, Angelito; Aaron (Monte, min. 37) y Enrique.

Fuente de Cantos: Ramos; Melli, Rodney, Óscar, Mario; Miguel Macías, Aguinaco; Javi Asensio (Araujo, min. 83), Corado (Adri, min. 64), Diego (Isaac, min. 83); y Jean (Benjumea, min. 74).

Árbitro: Agraz Díaz (Navalmoral). Amarilla a los locales Angelito, Ismael, Asier y Ángel Giraldo, y a los visitantes Macías y Mario; y también al entrenador José María Jiménez Rebollo.

Incidencias: Municipal de Arroyo de la Luz. 350 espectadores.

A los veinte minutos los de Bidaurrazaga acumulaban dos ocasiones, ambas por medio de Ángel, primero un golpeo que se marchó rozando el palo, y luego un remate de cabeza que tuvo que despejar Juan en un saque de esquina. Miguel tuvo la réplica visitante, pero su disparo salió desviado. El Fuente de Cantos no quiso arriesgar demasiado, esperando su oportunidad, aunque salió mejor plantado en el segundo tiempo. Tuvo alguna opción que no supo concretar, pero los que más apretaron fueron los de casa. Ángel obligó de nuevo a intervenir a Juan Ramos en un remate en otro saque de esquina. Miguel tuvo que intervenir a un disparo de Asensio en el minuto 70. Pasaron los minutos y llegaron los cambios pero el resultado no se movería.