«Apoyamos al míster cien por cien»

Es la gran esperanza blanquinegra. Borja Domingo se estrenó con el Badajoz y lo hizo como mejor sabe, con un gol como carta de presentación en el Nuevo Vivero. Francisco de Borja Domingo Domingo (Requena, 1996) tuvo que esperar una semana para enfundarse la camiseta ... del Badajoz, pero dejó clara su entrega hacia unos colores que defenderá hasta la última gota de esfuerzo. Poco le importó que el club tuviera los derechos federativos bloqueados y no pudiera tramitar fichas en el momento de estampar su firma para aceptar el reto de ser la pieza que faltaba para reactivar al equipo pacense hacia el ascenso. Todo un desafío que aceptó sin dudarlo y que le define. Ocupa la ficha de Antonio Pavón, quien precisamente este miércoles volvía a pisar el césped cumpliendo los plazos de recuperación de su grave lesión de rodilla. Borja Domingo es un delantero de raza, comprometido y con un olfato de los que enganchan a la afición.

–Llegó, jugó y marcó. ¿Cómo se encontró?

–Desde el primer momento que llegué tanto el club como los compañeros y la afición me han acogido y me han tratado muy bien. Es un privilegio poder jugar aquí y defender este escudo. Además, tuve la suerte de poder marcar y mucho mejor.

–¿Qué se siente al marcar en el Nuevo Vivero?

–No lo pude celebrar mucho porque era el empate e íbamos a por el partido. Pero la verdad es que uno siente orgullo y felicidad por poder ayudar al equipo, que es lo más importante.

–Su gol inició una remontada meteórica en apenas dos minutos y cuando todo parecía que pasarían por encima del Diocesano esa efervescencia se evaporó al instante. ¿Qué pasó?

–No entramos bien en la primera parte y ellos nos penalizaron con el gol de penalti. En la segunda supimos leer mejor esas situaciones y conseguimos remontar. Pero en una jugada aislada, de falta lateral, nos vuelven a empatar. Creo que debemos tener mucha más pausa y más concentración en esas acciones porque nos van a dar muchos puntos.

–Oliver Sierra lo achacó a la falta de actitud y que quizás ya no conectaba con los jugadores. ¿Hay buena sintonía en el vestuario con el entrenador?

–Por supuesto que sí. Como hemos dicho en estas últimas semanas vamos todos en el mismo barco. Apoyamos cien por cien al entrenador y al cuerpo técnico. Estamos con ellos a muerte. Lo que tenemos que hacer es ir en sintonía el cuerpo técnico, la plantilla, el club y sobre todo la afición. Necesitamos a la afición, que nos apoye y nos ayude porque es un punto fundamental para poder conseguir esto. Que se intenten olvidar un poco del tema extradeportivo porque a nosotros eso tampoco nos ayuda. Necesitamos que cada vez que vengan al Vivero o vayan fuera que lo hagan con ganas de animar y apoyar porque nosotros les sentimos mucho y muy de cerca y eso es lo que nos va a dar conseguir el objetivo en mayo.

–¿Cómo ha recibido el vestuario el ultimátum de Oliver de que o se gana en Arroyo o se va?

–Nosotros estamos tranquilos. Sabemos lo que hay dentro del vestuario, dentro de la plantilla y del cuerpo técnico. Como he dicho antes apoyamos al míster cien por cien, creemos en él. Estamos mentalizados que el domingo tenemos que ganar. Para que el míster no se vaya hay que ganar y estar con él a muerte.

–Sea como sea es una final para todos, ¿se lo juegan todo en Arroyo?

–No se trata de afrontarlo como una final, sino como un partido importante. Tenemos que volver a coger las sensaciones y volver a la senda del triunfo. Una vez se vuelva a conseguir el triunfo la semana se va a afrontar mucho mejor. Todo el revuelo que se forma alrededor se va a calmar un poco. Eso va a ser la pieza clave para volver a estar peleando por todo.

–¿Todavía siguen creyendo en ser campeones o ya se centran en asegurar el playoff?

–El objetivo del club y la plantilla es ser campeón. Quedan doce jornadas, quedan muchos puntos en juego y nosotros vamos a por la primera plaza porque así te lo exige este club, así lo exige el míster y así nos lo exigimos cada uno de nosotros. Vestir esta camiseta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Este escudo lleva esa condición de que tienes que luchar por lo más alto y nosotros vamos a dar el cien por cien cada partido para que así sea. Si cuando llegue no se consigue la primera plaza vamos a ir a muerte a por el playoff porque el objetivo es el ascenso y vamos a luchar por él a muerte.

–Fichó sabiendo que el club no podía inscribir nuevos jugadores, ¿tan seguro estaba de querer ir al Badajoz?

–Sí, por supuesto. Llevo un par de años aquí. El Badajoz es un club histórico, un club grande y cuando tienes esta posibilidad de venir es muy difícil de rechazar. Tanto el club como el míster y compañeros que ya conocía me animaron a venir, me dieron toda la confianza. El club hizo una apuesta grande por mí. Sabía que no me podían inscribir en ese momento, pero sabía que iba a poder estar muy pronto y en ningún momento lo dudé. Aquí estoy, contento, feliz y con ganas de afrontar este reto y de dar el máximo de mí para conseguir el objetivo.

–¿Y cómo pasó esos primeros días de incertidumbre entrenándose con el equipo?

–La incertidumbre se ha quedado más por fuera, las noticias o las redes. Tenía claro que se iba a hacer. El club y el míster me dieron mucha tranquilidad y seguridad. Vine a entrenar aquí con toda la ilusión y ganas como hasta ahora y seguirá siendo hasta final de temporada. Ese tema ya ha pasado y a pensar en el domingo que es lo importante.

–Con su gol como carta de presentación y esa carrera de 40 metros para recuperar un balón ya se ha ganado al Nuevo Vivero.

–Tengo el estilo de juego de que no voy a dar ningún balón por perdido, me da igual en el equipo que esté. Es mi forma de jugar y de ver el fútbol. Agradezco a la gente el apoyo, pero el apoyo tiene que ser a toda la plantilla y al club. En sintonía con la plantilla, afición y el club vamos a sacar esto en mayo y se van a ver las cosas de diferente manera. Agradezco ese apoyo y espero poder dar muchas alegrías aquí.

–¿Llega al Badajoz para quedarse otro año más?

–Tengo contrato aquí y mi idea es seguir, defender estos colores y espero que pueda ser mucho tiempo más. Estoy muy contento y feliz aquí. Espero que venga cargado de éxitos y estar aquí mucho tiempo.

–¿Y se ve en Segunda RFEF y quizás otra vez a las órdenes de Juan Marrero?

–Eso ahora mismo no se plantea. Es algo interno del club. Nosotros no podemos entrar, nosotros nos dedicamos al día a día y a jugar. Todo el mundo sabe que le tengo mucho cariño a Juan. A mí me ha demostrado como persona que es excelente. Lo que tenga que ser que sea, pero ahora mismo estamos con Luis a muerte y espero que sea durante mucho tiempo.

–¿Qué mensaje le daría a esa afición que se marchó desencantada tras un nuevo tropiezo ante el Diocesano?

–Entendemos la postura de la afición y su descontento porque llevamos tres partidos sin conseguir la victoria. Pero necesitamos el apoyo de toda la afición porque con ellos esto va a ser mucho más fácil conseguirlo. Tenemos que estar todos juntos, apoyarnos y ser un bloque para en mayo poder celebrarlo como este club, esta afición y esta ciudad se merecen.