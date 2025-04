Apelación desestima el recurso del Badajoz B por alineación indebida

REDACCIÓN BADAJOZ Jueves, 5 de mayo 2022, 13:01 | Actualizado 18:11h. Comenta Compartir

El Badajoz B sigue descendido a la Primera Extremeña y el Miajadas respira aliviado. El Comité de Apelación ha desestimado el recurso del filial blanquinegro por alineación indebida del Trujillo en la última jornada de la Tercera RFEF que enfrentó a ambos equipos con victoria local por 1-0 y que supuso el descenso del conjunto pacense. El Juez de Disciplina Deportiva ha decidido resolver con una multa de 300 euros al Trujillo por «incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones que dicten los órganos federativos», según recoge el artículo 126 del Código Disciplinario de la RFEF. Además, también impone una sanción de dos semanas de inhabilitación al árbitro Aparicio Álvarez por su error.

El Badajoz B alegaba que el club cacereño realizó cuatro cambios en cuatro ventanas diferentes, una situación que vulnera las bases de competición. Pero Apelación considera que no existe alineación indebida por no haber «superado el número máximo de sustituciones permitido, de un lado, y habiendo autorizado el colegiado las cuatro interrupciones, no parece que el hecho de haber superado el número (tres) sea suficiente para calificar de indebida la alineación de jugadores». También concluye que «la infracción de alineación indebida no está concebida para supuestos como el caso que nos ocupa». Y apunta el precedente del Basconia-Lagun Onak de la temporada pasada en la Tercera vasca donde el equipo visitiante efectuó cuatro cambios en cuatro interrupciones distintas. En ese sentido, el juez asume como propias las consideraciones de Apelación y recuerda en sus fundamentos de hecho que la disposición general duodécima de las Normas Generales y Bases de Competición establece que «el número de jugadores eventualmente suplentes no podrá exceder, en ningún caso, de siete futolistas. La interacción de estos en un partido será, como máximo de cinco jugadores suplententes mediante la sustitucón de un jugador titular, como límite, en tres interrupciones del partido por cada equipo previa autorización del árbitro».

De esta manera, Disciplina considera «proporcionado imponer al Trujillo una sanción de 300 euros, pues ha de preservarse por todos los equipos participantes las normas de la competición, a fin de garantizar la seriedad y normal funcionamiento de la misma». Y también reconoce que el árbitro «tiene la obligación de aplicar las Reglas del Juego, y por ello incumple la normativa al realizar un cuarto cambio en una cuarta interrupción. Cabe, por ello, sancionar al colegiado como autor de una infracción prevista en el artículo 136 del Código Disciplinario».

Contra esta resolución, el Badajoz B puede interponer recurso ante el Comité de Apelación en un plazo de diez días.

