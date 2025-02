Aparicio Álvarez se despide: «Es el final del cuento escrito»

Cuando el árbitro dombenitense Antonio Aparicio Álvarez cogió por primera vez el silbato pensó seguramente en el 'lío' en el que le estaba metiendo su ... amigo Jesús. Lo recuerda muy bien y define esos 90 minutos como un auténtico desastre. «No tenía ni idea, lógicamente, y no daba el nivel para la categoría... Un desastre», recuerda sobre aquel partido de juveniles que dirigió Emilio Morcillo y en el que tuvo en la otra banda a aquel amigo que no era otro que Jesús Gil Manzano. «Ya en el viaje de vuelta todo eran risas y, a partir de ahí, te vas enganchando», añade sobre aquella primera vez.

«Pero todo tiene un principio y un final», comenta a pie de campo con un aficionado tras el último pitido final que lo dio en casa, en un Vicente Sanz que, como ocurre en cualquier estadio, pocas veces se rinde a los árbitros. «¡¡Me han coreado!!», exclamaba sobre lo vivido en el municipal dombenitense este pasado domingo en un partido ya intrascendente para un Don Benito campeón, pero inolvidable para Aparicio Álvarez. «Es de los días en los que te sientes como un deportista más; los árbitros somos deportistas, pero muchas veces nos tratan aparte y hoy he tenido el cariño del público».

Tras esos tres últimos golpes de silbato, el árbitro se llevó las manos a la cara y rápidamente se fundió en un abrazo con sus asistentes, José Antonio Muñoz Blázquez y Juan Diego Bote González. Un emotivo momento ante la atenta mirada de los futbolistas de Don Benito y Montehermoso que aguardaban también para despedirse. «He sentido mucho cariño, incluso alguno ha debutado en los años que ya estaba en Tercera y se acordaban», explicaba sobre ese momento, «que la gente te tenga ese aprecio… Uno se va orgulloso de haber pertenecido a este colectivo».

Terminaban así 90 minutos que había vivido con sentimientos encontrados. Por un lado, reconoce, tenía muchas ganas al ver esta despedida como una fiesta, «son muchos años y me venía a ver la gente cercana que me ha acompañado en todo este camino». Sin embargo, ese final deja también un sabor amargo, «se me encoge un poco la voz y el pecho porque ya se acaba y nosotros sabemos que no hay más».

Pese a ello, dice, tiene la suerte de haber podido saber cuándo iba a ser este adiós. «Otras veces, tenemos la desgracia de que acaba la temporada y desciendes o no puedes continuar por una lesión… Yo, dentro de lo que cabe, sabía que mi final era a los 40 años», afirma sobre este último partido que, además, ha podido jugar en casa, «con toda mi gente y que el equipo sea campeón… Para mí es una fiesta».

En este último partido, Aparicio Álvarez apuntó nueve goles y una única tarjeta amarilla. Un acta prácticamente impoluta que distará mucho de lo que fue aquel primer partido de juveniles. Varias temporadas después, termina su carrera en Tercera División recibiendo el cariño de todo el Vicente Sanz. «Es el final del cuento escrito, lo que sueñas se ha cumplido», resume sobre el final de su carrera arbitral.

Atrás quedan muchos momentos para recordar, aunque confiesa que no se puede quedar con uno solo. Sí guardará con especial cariño el de la semana pasada en Segunda RFEF que pitó con José Antonio Muñoz Blázquez, su asistente este pasado domingo, «siento su ascenso, el que yo no conseguí, como si fuera mío; me siento orgulloso de lo que él ha hecho en el campo y de que yo le haya podido acompañar».

Eso sí, en su retina sobresalen aquellos que no se viven sobre el césped: «Me quedo con todos esos pequeños ratos como las partidas de cuatrola en las concentraciones o los entrenamientos en los que nos contamos nuestras penas, los viajes… Muchas cositas un poco de cada uno y muchas experiencias y amigos que tengo gracias al arbitraje».

Y es que, como él mismo explica, lo que menos dura de su trabajo son los 90 minutos de partido, porque detrás hay mucha preparación, entrenamientos y viajes, «un trabajo oscuro, por así decirlo, pero que es muy importante y es donde de verdad hace falta muchas veces el apoyo».

Esas vivencias las conocen bien los compañeros que quisieron participar en el homenaje que le rindieron antes y después del partido. «Siempre esperas algo, pero no algo así», decía tras el reconocimiento de esos amigos que le deja el arbitraje, «ha sido muy emotivo y han podido estar todos haciendo el esfuerzo de poder venir, esa es la mayor sorpresa».

No se libró del manteo de sus compañeros al finalizar el encuentro y, como si se tratase de un círculo que se cierra, en uno de los extremos de la piña se encontraba Jesús Gil Manzano. «Él fue el que me metió en este mundo, me ha acompañado en toda mi trayectoria, siempre ha sido un apoyo y un impulso», dice sobre el colegiado dombenitense que este año estará en la Eurocopa, «le doy las gracias por ser amigo suyo y por haberme permitido vivir esto».