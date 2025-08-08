Antonio Pavón activa una vía de ilusión en el Badajoz

Transcurren los días y la actualidad del Badajoz transita, un verano más, entre el cauce de dos ríos. La pretemporada avanza inexorablemente hacia una ... fecha anhelada y temida a partes iguales, con el reinicio de las aspiraciones en un nuevo curso en Tercera RFEF, pero con la inquietante rémora de su inclusión en el listado de deudores tras las resoluciones de la comisiones mixtas de la AFE.

Con esa realidad apremiante convertida en rutina, la afición, obligada a repartir su atención sobre lo deportivo (donde no sobran las alegrías) y los devaneos institucionales, se aferra a los pocos alicientes a su alcance. Con el mercado de fichajes congelado tras la llegada de Álex Galán a finales de julio, el mayor incentivo es conocer a las caras nuevas y comprobar la evolución del equipo bajo la tutela de un Juan Marrero que ya devolvió la gloria al gigante dormido con el ascenso a Segunda B en 2017. Este sábado, el Badajoz afronta su tercer compromiso veraniego visitando a las 20.30 horas el Municipal de Calamonte para enfrentarse al conjunto local, rival en la quinta categoría.

Nueva piedra de toque para el bloque pacense tras abrir fuego con derrota frente al Cacereño y vencer al Villanovense. De ese choque contra los serones brotó una de los pocas vías para la ilusión y la esperanza: Antonio Pavón. El joven atacante extremeño recaló en el Badajoz en el mercado estival de 2024, pero en agosto de ese año sufría durante un amistoso en el Vicente Sanz de Don Benito una rotura del ligamento cruzado de su rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y decir adiós a toda la temporada.

Tras confirmarse la lesión de larga duración, el conjunto extremeño se apresuró a anunciar su renovación hasta 2026 para demostrar su absoluta confianza en él. Nueve meses después del desafortunado lance, el pasado mes de junio recibió el alta médica a tiempo para iniciar la pretemporada y en su segunda aparición (partió como titular disputando los primeros 45 minutos ante el Cacereño), saliendo en la segunda parte, firmó el gol de la victoria contra el Villanovense. En el minuto 58 recibía por el perfil derecho del ataque pacense y cruzaba con calidad al palo largo para poner el 0-1.