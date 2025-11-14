Amine Dahor, infantil del Badajoz, firma por el Betis

El Badajoz sigue explotando el talento de La Academia CDB a los grandes clubes del fútbol español. La última perla blanquinegra en salir del Nuevo ... Vivero para seguir formándose y en busca de una mayor proyección es Amine Khattabi Dahor, jugador del infantil A que marcha colíder de División de Honor junto al Diocesano.

Su destino será el Betis, que se ha hecho con sus derechos a partir de la próxima temporada. Amine Dahor se desplazaba esta semana hasta Sevilla junto a su familia para formalizar su compromiso con el club verdiblanco. El jugador terminará así esta temporada con el infantil del Badajoz. Amine Dahor es el tercer máximo goleador de la División de Honor Infantil con 8 tantos. El chaval sigue los pasos de Assane Diao, quien tras su breve paso por el Cádiz, recaló en el club Heliópolis y después le siguió su hermano gemelo Usse. Assane Diao fue traspasado posteriormente en enero de este 2025 al Como italiano por 11,5 millones de euros.

El Badajoz muestra su «enorme satisfacción y orgullo por este paso en su trayectoria. Amine llegó desde su club de origen con humildad y ganas de aprender, y ha sido su esfuerzo diario el que le ha permitido alcanzar esta oportunidad». Y le desea «mucho éxito en esta nueva etapa que se abre para él. Esta siempre será tu casa, Amine».