Álex Alegría vuelve a marcar dos meses después

Más allá de volver a la senda de las victorias en el Nuevo Vivero, el triunfo del Badajoz ante el Moralo dejó otras buenas ... noticias. Especialmente procedente de su delantera. Y es que las dos referencias ofensivas del equipo blanquinegro fueron los autores de los goles que dieron los 3 puntos a los pacenses. Álex Alegría y Borja Domingo encarrilaron la victoria del equipo de Luis Oliver Sierra, que aparca así su mini crisis con su segundo triunfo consecutivo.

El delantero placentino volvió a marcar dos meses después. Su última diana se remontaba al 15 de diciembre ante el Trujillo. Entre aquella tarde y la de esta última jornada han pasado siete partidos sin ver puerta. En total, 632 minutos de sequía para Álex Alegría que afianza así su condición de pichichi del Badajoz con 9 tantos. El atacante extremeño inició el camino de la goleada ante el Trujillo en el minuto 11 y este domingo de nuevo se reencontraba con el gol en el 36 para mostrar también el camino de la victoria frente al Moralo. La otra ocasión que un tanto suyo sirvió para abrir el marcador fue en el triunfo ante el Llerenense de la tercera jornada. En la anterior ante el Azuaga, su gol culminaba la remontada iniciada por Ginés (1-2). Además, de sus 9 goles, 8 han sido en el Nuevo Vivero y solo el 0-2 con el que cerró el triunfo en Villafranca lo ha conseguido fuera de casa.

Álex Alegría se encontraba en el punto de mira de una afición blanquinegra que ya empezaba a cuestionarle por una travesía en el desierto que ya duraba mucho tiempo por tratarse de una de las referencias del ataque. Aunque Oliver Sierra sacaba una lanza a favor de su jugador. «Álex lleva en esto muchos años y no se le va a hacer bola por estar un mes o dos sin marcar. Ni siquiera es su principal objetivo. Lo suyo es generar huecos y lo ha hecho espectacular. Ha generado muchos espacios para Borja, Santi, Bermu...», le defendía. El preparador aragonés destacó todo lo que aporta al equipo con su juego de recibir de espaldas y no se ve. «Ha hecho un partido impresionante y ha marcado, es el premio de estar ahí». Además, en lo puramente estadístico también quiso dar valor a su producción realizadora. «Lleva 9 goles, otros llevan y están haciendo el año de su vida. A él se le exige un poco más, pero no le pesa».

Liberado de esa presión que recaía sobre la figura de Álex Alegría, ahora todos los focos recaen sobre Montori, también sin marcar desde la cita contra el Trujillo de diciembre de 2024 y ya se prolonga a 8 partidos. «Ander tiene un carácter perfecto para ser delantero. No siempre puedes marcar», apuntaba Oliver Sierra, que también sacó la cara por el delantero navarro. «Ha tenido varias y eso es importante porque era su principal defecto. Pero teniéndolas no hay problema porque tarde o temprano le entrarán porque ha metido goles siempre y en el Badajoz no va a ser diferente», subrayó tras el encuentro ante el Moralo. El técnico del Badajoz reconocía que no esperaba este período tan prolongado, pero mostró su confianza en el olfato de Montori para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos. «Evidentemente querríamos que hubiese sido antes de la jornada 24. Ahora viene el momento de la verdad y Ander es un jugador acostumbrado a marcar goles y estar en equipos con exigencia. Acabará siendo importante, no tengo ninguna duda. Lo que tiene que hacer es llegar a tiempo, como todos».

Montori lleva 4 goles anotados con el Badajoz ante el Olivenza (4-0), Arroyo (3-0), Pueblonuevo (5-0) y Trujillo (4-0).

Borja Domingo también se ha sumado al potencial ofensivo blanquinegro y ya lleva dos goles en sus tres partidos disputados.