«La afición del Badajoz demuestra un sentimiento de pertenencia brutal»

Parece que ha transcurrido una eternidad desde aquel cisma escenificado en varios capítulos y la desafección que se destilaba desde la grada como resultado del ... hartazgo por el mal juego, la irregularidad y los resultados insuficientes para un objetivo que se escapaba inexorablemente. El Nuevo Vivero era un polvorín, con cargas de dinamita repartidas por cada esquina y detonaciones que se sucedían conforme la chispa saltaba en sus entrañas.

No hace tanto de ese panorama desolador, de hecho, menos de un mes, pero los acontecimientos han virado con brusquedad sacando al club de ese eje de negatividad tan tóxico. Porque ha sido ponerse el traje del playoff y el Badajoz ha mostrado otra cara y una actitud acorde al desafío, por más que el juego sea intermitente o no colme del todo las expectativas.

En Jerez de los Caballeros, la tormentosa relación entre la hinchada y el equipo toco fondo hasta instalarse en unas catacumbas sombrías que abrían un horizonte lúgubre para los intereses de la parroquia pacense. El divorcio era absoluto, con un enfrentamiento frontal entre un sector de la grada con los jugadores, que derivó en un episodio dantesco en el estadio Manuel Calzado Galván, cuando el equipo local remontó el 0-2 inicial, dejando en el aire la clasificación para la fase territorial de ascenso a Segunda RFEF. Insultos y amenazas se cruzaron en medio de un ambiente irrespirable con comunicados que oscilaban entre la tensión y un intento de recuperar la cordialidad por el bien común.

Bajo esa atmósfera abría fuego la batalla definitiva, la que ponía en liza la lucha por el objetivo imperativo. Ante el Azuaga, el feudo blanquinegro pivotaba entre el escepticismo y las ganas contenidas, pero la expulsión de Ginés González parecía poner un clavo más en la tumba de las aspiraciones de los pacenses, que se medían a un Azuaga que se presentaba como favorito por su rendimiento en la fase regular. Sin embargo, los locales tiraron de orgullo y pusieron contra las cuerdas en algunas fases al bloque de la Campiña Sur pese a la inferioridad numérica, cerrando con unas meritorias tablas que conmovieron al respetable.

En la vuelta, el delirio se desató y el idilio volvió a imponerse con una goleada que mostraba unas credenciales tan inusitadas como inéditas, lo cual permitía a la afición aprovisionarse de argumentos para creer más allá de la fe inquebrantable que demostraron más de 600 almas empujando a los suyos en la Campiña Sur. «La reconciliación es máxima, el ambiente es muy positivo, los jugadores están a un nivel muy alto y vamos a lucharlo para dar una alegría a nuestra afición y para conseguir el objetivo». Eran las palabras de David González en la previa del duelo que mide a su equipo contra el Llerenense el domingo (19.00 horas) en el Fernando Robina. En su comparecencia se refirió a la «hostilidad» que se respiraba a su llegada, con unas primeras sensaciones poco propicias, «había distancias entre todos, los jugadores no me conocían ni yo a ellos y la afición tenía un sentimiento que no es el de ahora, y eso generaba dificultad a la hora de jugar los partidos».

Un ecosistema que ha mutado por completo, «ahora son el jugador número 12, dentro y fuera están demostrando el seguimiento y un sentimiento de pertenencia brutal; nos sentimos con el deber de devolverles todo el cariño con resultados, que es lo que merecen». La crispación se ha transformado en un entusiasmo que brota por un canal bidireccional que redunda en el conjunto, «desde dentro, la motivación también es gracias a esa ilusión y sobre todo a esa comunión que hemos conseguido tener con nuestra gente». El pasado domingo, cerca de 8.000 espectadores poblaron el coliseo blanquinegro, recuperando la esencia de grandes tardes.