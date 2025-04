La AFE incluye al Badajoz en su lista de deudores

J. P. Badajoz Lunes, 13 de enero 2025, 15:57 | Actualizado 20:27h. Comenta Compartir

El Badajoz empieza el año con victoria, pero también con un nuevo lío en los despachos. La AFE hacía publica este lunes la lista de ... clubes con deudas reconocidas por la comisión mixta y en ella se incluye al Badajoz. Un anuncio que ha causado gran sorpresa en el Nuevo Vivero, ya que desde la entidad blanquinegra sostienen que no tienen ninguna denuncia pendiente de pago. Además, según señala su director general se han puesto en contacto con la Federación Extremeña para aclarar esta situación y les han comunicado que el Badajoz tiene todo en orden y no tiene sus derechos retenidos. «Hemos llamado a la Federación y nos dicen que no tenemos los derechos deportivos embargados. De hecho, el viernes le hicimos ficha al nuevo portero sin problemas y jugó el domingo», apunta Javier Peña.

Desde la FExF confirman que no tienen constancia de ninguna deuda del club con la AFE y por tanto sus derechos federativos no se encuentran suspendidos, de ahí que se haya podido inscribir a Álex Quesada. Desde la territorial especifican que otra cosa distinta son las deudas del Badajoz con Hacienda, lo que implica que no pueda recibir las ayudas públicas al quedar embargadas, pero que no le impide tramitar nuevas fichas. Por su parte, fuentes del sindicato de futbolistas insisten en que el club pacense mantiene una deuda con un jugador, acreditada por sentencia judicial firme que no ha sido saldada y por eso aparece en la lista, sin aclarar más datos al respecto. El caso es que la AFE publicaba la resolución de la comisión mixta una vez cerrado el plazo de invierno para saldar cualquier tipo de deuda para clubes de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF y en ese listado de clubes morosos se encuentra el Badajoz. El sindicato de futbolistas indica en las causas por la que aparece el club pacense que es debido a unas cantidades pendientes de pago por sentencias judiciales firmes. Una circunstancia que ha sido recibida con gran extrañeza, puesto que el Badajoz ha podido inscribir a su fichaje de invierno Álex Quesada e incluso llegó a debutar este domingo ante el Castuera. Noticia relacionada El Badajoz se acuerda de ganar a domicilio Javier Peña explica que en estas últimas semanas el club pacense solo tenía constancia de una reclamación de un jugador de la temporada pasada que ya fue saldada. «Había una denuncia por 279 euros de Borja López que ya abonamos el 20 de diciembre. A 31 de diciembre el club tiene todo al día en ese sentido», sostiene el director general. La AFE expone en su comunicado que «el impago de las cantidades aprobadas por dichas comisiones mixtas, también por sentencias judiciales, conlleva la suspensión de los servicios federativos a los clubes deudores no pudiendo, entre otras cosas, tramitar licencias federativas de jugadores en el segundo periodo de tramitación de licencias para la temporada 2024-25 hasta el pago de las cantidades aprobadas». En el Nuevo Vivero se muestran perplejos ante dicha resolución y afirman desconocer los motivos por los que la AFE ha puesto al Badajoz en su lista negra, ya que según exponen tiene saldadas sus deudas con el comité jurisdiccionl. «En verano se pagaron todas las deudas y hemos podido fichar sin problemas desde que se abrió el plazo que en Tercera es desde agosto hasta el 3 de febrero». Javier Peña recuerda que otras deudas que tenía el club con David Tenorio o Mario Jiménez ya fueron saldadas en su momento. Un caso distinto es el de Isaac Jové, con quien el Badajoz mantiene un juicio pendiente para resolver su finiquito de unos 22.000 euros que reclama, pero que al ir por otra vía distinta a la deportiva, en este caso el Juzgado de lo Social, no afecta a las inscripciones federativas. El Badajoz se muestra tranquilo y confía en que solo se trate de un error, hasta el punto que sigue inmerso en la búsqueda del fichaje de ese goleador que necesita para reforzar el equipo. En el Nuevo Vivero reconocen el interés por Rubén Mesa, ya desvinculado del Estepona, pero cuyas pretensiones resultan inalcanzables para el club blanquinegro y su destino parece ya decidido en un equipo de Segunda RFEF.

