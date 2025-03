AFE denuncia al Badajoz por negarle las vacaciones a siete futbolistas

Nueva denuncia contra el Badajoz que llega a los juzgados. En esta ocasión por parte de siete jugadores de la actual plantilla, quienes a través ... de los abogados de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han presentado una demanda contra el club por negarles el disfrute de sus vacaciones que por convenio les corresponden.

El sindicato de futbolistas envió un escrito el pasado 9 de mayo al Badajoz requiriéndole que cumpla con el derecho de vacaciones de los jugadores y ante la nula respuesta recibida por parte del club procedió al día siguiente a interponer ante el Juzgado de lo Social de Badajoz una «demanda en reclamación de fijación de la fecha de disfrute de vacaciones, en tiempo y forma legalmente establecido, contra la empresa CD Badajoz». Según recoge la denuncia presentada, AFE expone que los jugadores solicitaron al club que le comunicara la fecha de sus días de vacaciones anuales que les corresponden por contrasto tal y como estipula el Estatuto de los Trabajadores que regula la relación laboral de los deportistas profesionales, así como el convenio colectivo «negándose la empresa a dar una respuesta a la petición formulada, manifestándoles de manera verbal que no disfrutarán de ningún día y que, si es el caso, el club les compensará económicamente».

El sindicato de futbolistas describe en su reclamación dirigida al club del día 9 de mayo la situación en la que se encuentran los demandantes siendo un agravio con respecto al resto de componentes de la plantilla. «Hemos tenido conocimiento de que el club está presionando a siete futbolistas de la plantilla de jugadores para que renuncien al cobro de su salario. Así, se les ha convocado a entrenar en el día de hoy únicamente a ellos por no haber aceptado la propuesta del club, mientras que el resto de los jugadores de la plantilla no tiene la obligación de entrenar». En dicha petición remitida al club insiste que se están coartando los derechos de sus representados. «Estos entrenamientos, teniendo en cuenta que la competición ha finalizado, no tienen ningún tipo de finalidad, salvo la de coaccionar a dichos futbolistas para que renuncien a su salario, siendo una medida discriminatoria que atenta a los más elementales derechos de los trabajadores. Así mismo, el director general del club, Javier Peña, les ha trasladado que no disfrutarán de sus vacaciones, sino que van a estar entrenando hasta el 30 de junio si no aceptan la imposición del club respecto a perdonar su salario», sostiene.

De esta forma, AFE también lo hace constar en su denuncia ante el juzgado al considerar que el Badajoz les obliga a entrenar como medida de presión para que perdonen las mensualidades de mayo y junio. «Tras haber finalizado la competición deportiva y haberse producido el descenso de categoría del equipo, está presionando a los futbolistas para que perdonen parte de sus retribuciones, de tal manera que a aquellos jugadores que han aceptado, se les libera de entrenar y por tanto de asistir al trabajo. En cambio, como medida de presión, a los jugadores que no han aceptado rebajar sus retribuciones se les está obligando a asistir diariamente a unos entrenamientos que no cuentan con los medios mínimos necesarios y que no tienen ninguna finalidad al haber finalizado ya la competición. Además de ello, se les indica que no tendrán vacaciones, debiendo entrenar hasta el 30 de junio y que el club las abonará finalmente, si fuera el caso», alega en la denuncia. De igual manera, considera que por este motivo el club tampoco les ha pagado los retrasos al contrario que sí ya ha hecho con los demás compañeros que ya han quedado desvinculados del Badajoz. «A los futbolistas que perdonan salarios, se les abonan inmediatamente todas las cantidades adeudadas, mientras que a los ahora demandantes se les dice que denuncien los impagos si quieren ya que no les van a pagar», refleja AFE en la demanda.

El sindicato exige a los actuales administradores del Badajoz que cesen en esta conducta de acoso hacia los jugadores que está provocando una situación inverosímil dentro del club.