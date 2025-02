María Bernabé se ha convertido en la primera presidenta del Badajoz en los 119 años de historia blanquinegra en la ciudad. Como abogada llega a un club sobre el que no le faltarán asuntos que atender. Para empezar, el recurso por la plaza en Segunda ... RFEF que defiende a capa y espada que corresponde por méritos deportivos y por derecho al Badajoz.

-¿Quién es María Bernabé?

-Una abogada laboralista y mercantilista que el 10 de julio fue nombrada presidenta del CD Badajoz. Estoy muy agradecida por formar parte de esta gran institución, con tanta tradición e historia. Tenemos muchas ganas, conocimiento y energía para revertir la situación actual que por desgracia nos ha dejado la antigua propiedad, los mexicanos. Puedo asegurar que pondremos al Badajoz en el lugar que se merece.

-¿Y cómo llega a meterse en un club como el Badajoz?

-Porque soy abogada del accionista mayoritario que es Lanuspe SL. Motivo por el cual me proponen este reto porque lo primero que queremos hacer es sanear las cuentas del club y generar estabilidad financiera que permita acompañar la ambición deportiva. Por eso queremos profesionalizar el club y separar la gestión económica de la deportiva haciendo hincapié en la parte mercantil. Como soy abogada mercantilista por eso contactaron conmigo para ofrecerme este puesto.

-¿Qué conocía del Badajoz?

-Sabía del caos que había como consecuencia de la compra-venta de participaciones que se produjo. Se hizo la venta a favor de la antigua propiedad y la gestión que se había hecho era totalmente caótica. No tenían las cuentas, ni la contabilidad... no se cumplía con absolutamente nada. Estaba informada de todos los movimientos que se produjeron desde esa venta de acciones.

-¿No le asustaba involucrarse de forma tan directa en un club con 3 millones de deudas y con embargos de Hacienda y Seguridad Social?

-Creo que soy una persona muy valiente. Me gustan los retos y es un gran reto que quiero aceptar. No tengo miedo.

-¿Qué experiencia tiene en el mundo del fútbol?

-La verdad, si soy sincera, no tengo mucha experiencia en el fútbol, pero sí en otros campos como la gimnasia rítmica, ya que hasta los 18 años he estado compitiendo de manera profesional y dedicándome en cuerpo y alma al deporte. Sí que tengo esa parte de conocimiento en cuanto al compromiso y dedicación que conlleva el terreno deportivo, pero he de reconocer que en el fútbol es la primera vez, pero no por eso me echa para atrás, todo lo contrario. Creo que aprender cosas nuevas siempre es bueno y estoy en la situación para hacerlo.

-Entra en un consejo de administración que llama la atención por la presencia de Colate Vallejo-Nágera.

-Es un gran señor ante todo y consideramos que le va a dar un gran activo al Badajoz. En primer lugar, por los numerosos contactos que tiene. Esa función va a ser la suya principal, conseguir patrocinadores que puedan ayudar al club. Entendemos que suma y en ningún caso resta. Apoyamos y creemos fielmente en su figura y todo lo bueno que puede aportar al club.

-¿Qué pueden aportar? ¿Cuáles van a ser sus papeles en el Badajoz?

-En primer lugar, darnos una visibilidad internacional que hasta la fecha carecíamos de ella y por otro lado, los numerosos contactos que sin él ni siquiera podíamos imaginar poder alcanzar. En los próximas días podremos dar una grata noticia gracias a su intermediación.

-¿En qué sentido?

-No puedo anticipar mucho, pero lo que puedo adelantar es que va a gustar a los pacenses, va a motivar al club y por supuesto va a aportar un plus añadido ya que se trata de un nuevo patrocinador.

-¿Quién toma las decisiones dentro del club?

-Las decisiones las adoptamos los miembros del consejo de administración guiados por lo que nos dice la propiedad. Aquí también hacemos un equipo conjunto entre el equipo técnico y el deportivo. Es decir, economistas-abogados y todo el tema deportivo. Las decisiones deportivas se dejan a mano del equipo deportivo y las legales las tomamos nosotros desde el consejo. Queremos profesionalizar la gestión del club separando la parte deportiva de la económica, liderada por profesionales del fútbol y la económica por nosotros.

-Con respecto a asuntos legales, ¿en base a qué se ha argumentado el recurso por la plaza en Segunda RFEF?

-Consideramos que esa resolución es contraria a la ley y nos basamos en cinco alegaciones fundamentales para poder rebatirla. La primera de ellas es que hay base jurídica en la resolución que demuestra que el Badajoz es acreedor de la vacante. Segundo, esa resolución basa sus argumentos en el artículo 119.6 del Reglamento General y en las disposiciones segunda y tercera de la circular 25. Si tenemos en cuenta esas disposiciones y el articulado podemos ver que la normativa federativa para cubrir la vacante producida por el CD Ursaria establece un orden de preferencia muy claro. Tendrán prioridad en igualdad de condiciones aquellas entidades que hayan manifestado interés en plazo y hayan depositado el dinero dentro del plazo en la cuenta de consignaciones de la RFEF. En primer lugar, podrán ocupar esa vacante los equipos descendidos de esa misma categoría y mismo grupo, entre ellos se debe dilucidar que el equipo que logre cubrir esa vacante es el que cumpla con esas dos condiciones. Si tenemos en cuenta los equipos descendidos del grupo 5 por orden clasificatorio serían Llerenense, San Fernando, Badajoz, Mensajero y Montijo. Teniendo en cuenta que ninguno de ellos, excepto el Badajoz, consignó dentro del plazo la cantidad en la cuenta de la RFEF es el Badajoz la única entidad que puede ser adjudicataria de esa vacante. En segundo lugar, consideramos que la resolución comete varios errores. La propia resolución dice que el Badajoz es el único equipo solicitante que ha depositado el importe exigido y que reúne la condición de ser el único que ocupó la plaza de descenso de la misma categoría y grupo. Sin embargo, da un giro de 180 grados y para nuestra sorpresa arrebata injustificadamente en nuestro criterio la plaza a favor del Badajoz. No solamente aplica mal ese articulado sino que comete un grave error al aplicar el artículo 215.4 del Reglamento General que dice que los clubes en concurso de acreedores perderán su mejor derecho deportivo en beneficio de los que no se encuentran en la citada situación. Sin embargo, aquí hay que tener cuenta que el Badajoz no compite para obtener la plaza por méritos deportivos con otros grupos que estén en una categoría inferior. Es decir, en caso de que el Llerenense hubiese consignado la cantidad ahí sí se podría determinar cual de los dos equipos podrían optar a esa vacante teniendo en cuenta el mérito deportivo, en este caso sería el Llerenense. Pero al no haber ningún equipo dentro de la categoría de Segunda RFEF que cumpla esas condiciones el Badajoz ya es 'per sé' el único que podría optar a esa vacante. Si no hubiese ningún equipo de Segunda RFEF cualquier equipo de Tercera podría ocupar esa vacante y ahí sí que entraría en juego el mérito deportivo, pero no como se ha aplicado en este caso en concreto. La tercera alegación es la situación del concurso de acreedores y el convenio eficaz. Esto es la base de todo porque aplican inadecuadamente el artículo 254 del Reglamento. Pero es que ese artículo contraviene una normativa de superior rango que es la Ley Concursal. Y según lo dispuesto en el artículo 394 de esa Ley Concursal desde el momento que el convenio es eficaz cesarán todos los efectos de la declaración del concurso. Aquí hay que tener en cuenta tres hitos muy claros. El 5 de octubre de 2023 el administrador concursal Bernardo Silva dicta un informe favorable aprobando la propuesta del convenio. En segundo lugar, tenemos una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz del 13 de noviembre de 2023 que aprueba judicialmente el convenio de acreedores. Y luego hay una diligencia de ordenación del 12 de diciembre de 2023 declarando la firmeza de esa sentencia. Es decir, a todos los efectos desde el 12 de diciembre de 2023 el Badajoz cesa todos los efectos de declaración de concurso, por tanto no se puede arrebatar la plaza al Badajoz basándose en el hecho de que está en un concurso de acreedores. La cuarta alegación son las modificaciones normativas que invalidan la vigencia del artículo 254 del Reglamento General que se aplica de manera totalmente injustificada esa resolución del Juez Único, ya que en virtud del Real Decreto 6/2010 del 9 de abril hay una serie de modificaciones normativas que permiten que aquellas entidades que estén en situación de concurso de acreedores pero con un convenio eficaz pueden optar por hacer contratos con el sector público, optar por subvenciones y operar como una entidad totalmente normal. De hecho, la LFP también reaccionó ante este decreto ley y acomodó su propia normativa y así se puede ver en sus propios estatutos. El artículo 59 de los estatutos de la LFP permite que aquellas entidades que se encuentren en situación de concurso de acreedores pero que tengan el convenio puedan optar a cualquier derecho económico y operar con total normalidad. Por desgracia la RFEF no ha sabido adecuar con la necesaria celeridad su normativa reglamentaria. Pero vemos que también cometen incongruencia en sus propias resoluciones, ya que en agosto de 2023 la RFEF publicó las bases para la convocatoria de ayudas a la temporada 2023-24 dentro del programa Impulso 27 y en dichas bases no se hace ninguna prohibición con respecto a mercantiles que se encuentren en concurso de acreedores. Prueba de ello es que el propio Badajoz fue beneficiario de esa subvención, ya que percibió 50.000 euros que fueron destinados a aminorar las deudas con Seguridad Social. Por tanto, dentro de la propia RFEF se aplican unas veces unas cosas y otras veces otras. Y por último, consideramos que se han visto vulnerados principios jurídicos básicos como es el principio de seguridad jurídica y confianza legítima. Aquí destacar que nos encontramos en una situación especialmente grave e irregular, puesto que la resolución tiene fecha del 22 de julio y el 19 de julio el propio Móstoles, que sorpresivamente fue el adjudicatario de la plaza, publicó un comunicado oficial poniendo de manifiesto que era el adjudicatario de la plaza. Nos sorprende mucho este hecho puesto que si una resolución tiene fecha del 22 de julio cómo es posible que haya una publicación de días anteriores corroborando esa resolución. Para nosotros es una irregularidad y existe mala fe en el proceso de adjudicación de la plaza y no podemos dejar pasar ese hecho. También entendemos que la resolución del Juez Único infringe el principio de legalidad, ya que está aplicando un normativa que contraviene una normativa de rango superior como es la Ley Concursal. Creemos que son realmente sólidas y un imagen fiel de lo realmente sucedido.

-¿Se muestran optimistas?

-No es una cuestión de optimismo, es una cuestión de justicia. Está claro que conforme a normativa el Badajoz debería haber sido la única entidad que pudiera ser adjudicataria de esa plaza. En el momento que no hay ningún otro equipo del mismo grupo de la misma categoría ya no hay más que debatir. Es claro y así se dispone en las bases.

-¿Se podría dar el caso de que la competición comenzara sin que hubiera fallo?

-Se tienen que ver todos los recursos interpuestos y dictar resolución. La competición empezaría y tendríamos que ver si se ha producido una nulidad de adaptación. Habría que verlo todo. Teniendo en cuenta que queda poco para que empiece la competición, van a salir los calendarios y va a quedar un vacío. Si finalmente añaden una nueva plaza para el Badajoz se tendría que adaptar todo. Hasta que no haya una resolución no podemos empezar en otro lugar. Pero estamos tranquilos porque si no es ascenso administrativo va a ser por ascenso deportivo. No estamos preocupados sino ocupados. Hay que ir con una mentalidad muy positiva y me quedo con la frase de Luis de la Fuente aquella de 'mensajes positivos llevan a cosas positivas'. La actitud lo hace todo. No podemos dejar que todos los mensajes negativos nos influyan en esta nueva etapa. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, empezar desde cero, sentando todas las bases de trabajo, constancia, perseverancia, sufrimiento... La nueva propiedad ha desembarcado con un buen equipo tanto deportivo como técnico, personas trabajadoras que estamos volcadas cien por cien con el proyecto. El objetivo tarde o temprano se conseguirá. El Badajoz ha jugado 20 temporadas en Segunda y ese es nuestro lugar. Nos gustaría dejar al Badajoz en el fútbol profesional. Para ello entendemos que sería un plazo estimado de 5 años, creemos que es un objetivo realista y a la altura del club. Pero hay que ir paso a paso. Este año el objetivo tiene que ser acabar primeros de grupo y tratar de ascender a Segunda RFEF por méritos deportivos, si finalmente consideran no adjudicarnos la plaza. Debemos de ser conscientes de todas las dificultades de estas categorías, pero aún así nuestro objetivo tiene que ser ascender y la vía más rápida es acabar primeros de grupo. Tenemos un equipo estupendo, se ha hecho una selección de extremeños extraordinaria, además de mucha calidad, el equipo tiene mucho corazón y sentimiento y todo ello hace un cóctel imbatible. Vamos a por todas.

-Pero el club ya parte con unos 300.000 euros menos por ese depósito embargado y desbloquear los derechos federativos.

-La propiedad ha invertido hasta ahora más de un millón de euros para encauzar la situación de inestabilidad total. Comparas la situación que habían dejado los mexicanos de caos absoluto y poco a poco se han ido pagando y saldando muchas cosas.

-¿Tiene capacidad para acabar la temporada sin problemas?

-Por supuesto, confío ciegamente. Pero claro, por todo el desembolso que va a hacer la propiedad. Yo quiero que se valore todo este esfuerzo. Solo recibimos críticas. A mí me sorprende muchísimo, pero que vengan de fuera y pongan el dinero. Debemos ser conscientes de la situación en la que cogimos el club, que iba a liquidación. No podemos caer más. Vamos a resurgir como el Ave Fénix. Directamente podemos crecer y crecer y para eso estamos. Si no nos importase el club iríamos a liquidación y ya está. Pero todo lo contrario, se están haciendo pagos, invirtiendo, poniendo todos los medios materiales y humanos para sacarlo adelante. Solamente pedimos comprensión y apoyos.

-Para apoyos, ahí está la afición, que después de dos descensos consecutivos y estando en Tercera ha respondido con más de 4.100 abonados.

-Al final sin ayuda externa, de las instituciones, Ayuntamiento, de la propia propiedad... No sabéis el esfuerzo que está suponiendo satisfacer todas las deudas que dejaron los mexicanos. Es una auténtica locura. Para sustentarnos necesitaríamos 9.000 abonados mínimo. Llevamos 4.100 que contemplamos es una cantidad buenísima para un equipo de Tercera. No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los pacenses que pese a la situación confían en el club y se han abonado. Pero es una situación muy complicada, pero para eso estamos.

-En este contexto económico en septiembre toca hacer frente a otros 350.000 euros del penúltimo plazo del pago a Joaquín Parra.

-Está contemplado. Por parte de la actual propiedad nunca ha habido ningún problema al respecto.

-¿Qué pasa con los acuerdos singulares con Hacienda y Seguridad Social?

-Se está negociando y esperamos tener noticias próximamente. De hecho ya se está pagando. La deuda ha aminorado.

-¿Es viable el club en Tercera?

-Lo que se necesita son recursos económicos para poder sacar adelante el club. Sin la propiedad e Badajoz no podría seguir adelante.

-Todo ese dinero que dice está poniendo la propiedad, ¿en qué concepto repercute en el club, va como préstamo o ampliación de capital?

-Vamos a hacer una ampliación de capital, no puede ser de otra manera. Estamos analizando toda la situación, terminando de fijar números. No teníamos contabilidad, hemos partido desde cero. No estaban depositadas las cuentas de la temporada 2022-23, no hay ningún dato de contabilidad. Estamos día y noche mirando todo con detalle para poder sacar un escenario lo más real posible y a partir de ahí actuar. El equipo de auditores está trabajando para sacar todo adelante. Esperamos próximamente lanzar la convocatoria relativa a la aprobación de las cuentas anuales y ponerlas a disposición de los accionistas para que las puedan examinar en el domicilio social. Estamos trabajando en el caos absoluto. Cualquier contratiempo que te puedas imaginar lo multiplicas por diez mil y nos quedaremos cortos. Necesitamos gente valiente que sepa afrontar esta situación de la manera más equilibrada y positiva posible. Si no creemos nosotros en el proyecto quién lo va a hacer.

-En el plano deportivo, ¿consideran que Luis Oliver Sierra es el idóneo para devolver al Badajoz a Segunda RFEF?

-Es un magnífico entrenador. Una persona con mucha cabeza, no tengo palabras de agradecimiento para describir lo que está haciendo por el equipo. Para mí Luis Oliver es el mejor. No veo a ninguna persona más capacitada que él para desempeñar este cargo.

-La plantilla todavía tiene 6 fichas séniors pendientes de cubrir, ¿en qué línea se van a hacer esos fichajes?

-Ahora mismo la plantilla tiene 15 jugadores, 11 nuevos fichajes y estamos cerrando dos fichajes que esperamos comunicar en los próximos días. En cuanto a sus perfiles lo podrían explicar mejor nuestro director deportivo Javier Peña o el propio Luis.