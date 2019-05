LIGA IBERDROLA El técnico oliventino Antonio Contreras ficha por el Betis Antonio Contreras tras la firma de su contrato. :: Real betis féminas El preparador extremeño seguirá entrenando en la élite tras salir del Málaga, con el que no logró la permanencia esta temporada M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Jueves, 23 mayo 2019, 08:25

Movimientos en los banquillos de la Liga Iberdrola con un extremeño como protagonista. El oliventino Antonio Contreras, que no ha podido mantener al Málaga en la élite tras conseguir el ascenso en la temporada anterior, se despidió hace unos días del conjunto malacitano para iniciar su nueva andadura en otro conjunto andaluz, el Betis.

«Me despido siendo mucho mejor entrenador y mejor persona que el día que me apeé en vuestra estación por primera vez. Una vez más, gracias a todos vosotros, por lo mucho que me habéis dado. Pido humildemente perdón a cuantos haya defraudado, no fue mi intención y siempre me emplee al máximo para evitarlo». Era el extracto de una amplia carta de despedida que publicaba el pasado viernes. Su paso por el Málaga ya es historia y en la tarde de ayer la cuenta oficial de Twitter del Real Betis hacía oficial su contratación por dos temporadas como técnico del primer equipo tras la salida de María Pry, que había permanecido en el club durante siete años.

Antonio Contreras tendrá el listón muy alto, ya que el Betis pasó de militar en Segunda a pugnar con los grandes en la máxima competición doméstica. De la mano de María Pry, el club verdiblanco logró subir a la Liga Iberdrola y finalizó el primer año en undécima posición. En los dos siguientes consiguió ostentar la sexta plaza. La ya extécnica verdiblanca se postula como posible inquilina del banquillo del Athletic de Bilbao, en el que no seguirá la próxima campaña Joseba Aguirre.

«Muy ilusionado por continuar con el trabajo que se está haciendo y poner mi grano de arena»

El oliventino, que cuenta con una dilatada experiencia, empezó su trayectoria en el Puebla (2004-08). En la primera de sus temporadas, en la que ejerció como segundo entrenador, logró alcanzar la final de la Copa de la Reina. También ha entrenado al Atlético de Madrid (2008-11) y Levante (2011-15). Antes de su periplo de dos años en el Málaga, colaboró con el Arsenal Ladies a las órdenes del español Pedro Martínez Losa en Inglaterra.

«Muy ilusionado por continuar con el trabajo que se esta haciendo y poner mi grano de arena, que tiene que ser importante. Cuando te dicen que vengas al Betis tienes que decir que sí». Contreras contará en su plantilla con la centrocampista pacense Bea Parra, una de las líderes del equipo y artífice del crecimiento deportivo del Betis.

Por otra parte, la extremeña Alba Merino logró el pasado fin de semana el ascenso a la Liga Iberdrola con el Deportivo de la Coruña, que doblegó con claridad al Femarguín (6-1 en el global de la eliminatoria final).