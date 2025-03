Tebas insta al CSD a que promueva la suspensión cautelar de Rubiales

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 7 de julio 2022, 12:39 Comenta Compartir

La batalla entre Javier Tebas y Luis Rubiales se recrudece. En las últimas horas, el presidente de LaLiga ha presentado una denuncia contra el máximo mandatario de la Federación Española de Fútbol (FEF) ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que sea trasladada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), por entender que «obstaculiza de manera constante la programación de partidos para la próxima temporada». Entiende la patronal de clubes que la FEF «desafía de forma grave y continuada» al propio CSD y a las resoluciones judiciales.

En concreto, la denuncia del presidente de LaLiga es contra Rubiales, el secretario general de la Federación, Andreu Camps, y los demás miembros de la comisión delegada que votaron a favor de la aprobación de las bases de competición para la próxima campaña en Primera División y Segunda División A, el pasado 28 de junio.

A juicio de Tebas, la FEF no tiene competencias para fijar las franjas de los partidos, limitando la programación de LaLiga. En este sentido, denuncia «diferentes maniobras ilegales» realizadas por la FEF para impedir que LaLiga programara partidos de la competición profesional que organiza en lunes y viernes«, a pesar de los pronunciamientos judiciales y del CSD al respecto durante los últimos años.

«Es evidente que la FEF vuelve a desafiar al CSD, a los tribunales y a esta Liga Profesional, y utilizando las normas y bases de competición que no elevan al CSD con carácter torticero para forzar un conflicto innecesario. No cabe duda de que la FEF no respeta ni al CSD ni a los tribunales, y que ello es sancionable en vía disciplinaria deportiva», insiste Tebas.

En consecuencia, Tebas insta al CSD a que remita al TAD con carácter urgente su denuncia, requiriéndole para que inicie a su vez un procedimiento disciplinario contra Rubiales, Camps y los miembros de la comisión delegada. Y pide que se acuerde la suspensión cautelar de los expedientados.