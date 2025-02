Tebas: «Yo también voy a denunciar a Rubiales por grabar conversaciones»

amador gómez Madrid Viernes, 10 de junio 2022, 18:16 Comenta Compartir

Javier Tebas anunció este viernes que presentará en los tribunales otra denuncia contra Luis Rubiales, a quien el presidente de LaLiga calificó como «una grabadora andante que está gestionando el fútbol con prácticas absolutamente mafiosas y los clubes le tienen miedo». «Ayer mismo (por el jueves) el señor Rubiales tuvo que ir a Suiza a declarar por una denuncia mía de 2019, porque me acusó de corrupción en un consejo de la UEFA (celebrado el 8 de mayo de hace tres años), y por grabar la reunión», recordó Tebas durante el 'Marca Sport Weekend' en Málaga.

«En el fútbol europeo no dan crédito a lo que está pasando. Detectives, escuchas a altos cargos del Estado, no justificación de cuentas, reparto del dinero de la Supercopa, con Piqué trabajando para la Federación, con 'un palo (millón de euros) para ti y otro para mí'... Eso tiene nombre y apellidos», lanzó el máximo dirigente de LaLiga. «La trama está en Rubiales y los demás somos víctimas», proclamó Tebas, que espera una respuesta más contundente por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) a las presuntas irregularidades cometidas por el presidente federativo.

«Hay silencio desde la FEF y espera desde el CSD. Esto es 'sor madre Rubiales', pero el CSD tendrá que decidir lo que corresponda dentro de sus competencias», reclama Tebas, quien asegura estar «preocupado» por unos mensajes de WhatsApp que Rubiales envió al presidente del Gobierno.

«En el primero nos llama corruptos a María José Rienda (ex secretaria de Estado para el Deporte) y a mí; en el segundo dice que meterse con Tebas da votos; y en el tercero, cuando se aprueban los pactos de Viana, los atracos de Viana, dice: 'Muchas gracias, presidente', lo que me causa preocupación». También confirmó Tebas que denunciará al PSG por la renovación de Kylian Mbappé, aunque no solo en la UEFA, sino también en los tribunales de justicia de Francia y de Suiza, «porque todo tiene un límite».

«Si no se para esto es tan peligroso como la Superliga», advirtió en alusión a los clubes estado PSG y Manchester City. «Todo el mundo sabe lo que quería hacer Mino Raiola (agente de futbolistas recientemente fallecido ) con Haaland y cómo quería cobrarlo, y si el City ha aceptado se ha metido en un problema», avisó.