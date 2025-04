Tebas critica la cautelarísima al Barça y arremete contra el Real Madrid por su «silencio cómplice»

Apenas unas horas después de que se conociera que el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha concedido la cautelarísima al Barcelona para que pueda ... reinscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor, Javier Tebas ha arremetido duramente contra esta decisión. El máximo dirigente de LaLiga no ha dejado títere con cabeza y tampoco se ha olvidado del Real Madrid.

La polémica se ha enredado aún más y ahora el rival por excelencia de los culés se ha visto envuelto. Tebas se ha mostrado muy crítico por el «silencio cómplice» del club blanco: «¿Dónde está ahora Real Madrid TV?», ha escrito en su cuenta de X (antes Twitter) en un post con varios argumentos con los que trata de desmontar la decisión del CSD.

Al máximo mandatario de la competición liguera le parece llamativo que el club que preside Florentino Pérez no se haya pronunciado sobre esta controversia que ha marcado el principio de año en el fútbol español. Tebas se mantiene firme en su postura, al igual que dirigentes de otros clubes como el presidente del Athletic, Jon Uriarte, quien no dudó en calificar de «alucinante» la decisión del CSD.

«Es evidente que, con esta medida cautelar, el CSD contradice lo expuesto en los motivos de la Ley del Deporte, donde se elogia el control económico de LaLiga. Este control, admirado a nivel mundial, ha sido clave para salvar a numerosos clubes históricos de la ruina y conseguir una competición integra dentro y fuera del campo. Sin embargo, el CSD lo pone en duda, mostrando nuevamente un desconocimiento de los efectos de sus decisiones (que no es la primera vez)», lamenta Tebas.

El dirigente rojiblanco pronunció este miércoles estas palabras tras conocer que había dado la razón al Barça. «La normativa es común para todos y se tiene que cumplir», aseguró tras descartar que su club haya formado un frente común contra los catalanes en este caso. Uriarte se mostró molesto con una medida que, recalcó, ha sido «tomada por un órgano político» frente a los anteriores pronunciamientos de órganos meramente deportivos. El presidente del Athletic dijo sacar «una conclusión» de este caso: «Llevamos ocho días del nuevo año y estamos viviendo algo que es alucinante».

Muy diferente fue la reacción del presidente azulgrana, Joan Laporta. Nada más conocer la decisión, se mostró eufórico y celebró la decisión como una victoria. Su comportamiento ha dado mucho qué hablar. Se abrazó con personas de la directiva azulgrana, elevó los brazos... y, de repente, hizo un corte de mangas, una butifarra, como se dice en Cataluña. Pero ahí no quedó la cosa. Llamó «cobardes, acojonados y sinvergüenzas» a los directivos de la federación presentes en el palco. También hubo otras insultos más graves, como «hijos de puta», aunque no se sabe si dirigidos a una persona en particular o lanzados al aire.

Mensaje íntegro de Tebas

Desde hace tiempo, el CSD —y en particular su presidente, dando las instrucciones oportunas— parece tener como objetivo desmantelar los sistemas que funcionan en LaLiga y cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes. El presidente del CSD parece escuchar una única voz, que no representa al fútbol profesional español. Y esa voz, curiosamente, guarda un silencio cómplice en este caso. ¿Dónde está ahora Real Madrid Tv?

(continuará...)