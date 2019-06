Operación 'Oikos' Tebas: «Que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo» 01:13 El presidente de LaLiga , Javier Tebas. / David Fernandez (Efe) El presidente de LaLiga aseguró este martes que «Algo sé, pero la verdad real no. Todo lo que cuentan no me sorprende» EFE Madrid Martes, 11 junio 2019, 18:04

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este martes que «desde hace mucho tiempo ya se sabía que Carlos Aranda era un pájaro«, en relación al exjugador implicado presuntamente en el caso de amaños que investiga la operación 'Oikos'.

«Hay un secreto de sumario y estamos todos esperando que se pueda levantar. Algo sé, pero la verdad real no, porque no he visto el sumario ni las pruebas, pero que Aranda era un pájaro ya lo sabíamos hace mucho tiempo, todo lo que pasara y todo lo que cuentan no me sorprende«, señaló.

Tebas, que asistió al acto en el que se puso la primera piedra de la ampliación de la base de entrenamiento de Laliga y la Federación China en Algete (Madrid), dijo que no tiene datos para poder hablar de la posible relación de futbolistas del Valladolid con el caso, ya que hasta ahora solo ha visto «filtraciones en las que se exageran ciertas conversaciones telefónicas de jugadores».

«Son unas conversaciones que ha tenido Aranda por teléfono en el entorno que él dice tú apuesta que hay siete vendidos. Me parece una fanfarronada más de Aranda que un dato real con el que se pueda hablar de siete jugadores del Valladolid ni incluso de uno. Esa es una conversación que mantiene él, no es una conclusión de la policía«, afirmó.

Pese a admitir que no ha escuchado esa conversación del exjugador internacional, el presidente de LaLiga opinó que se trata de «una fanfarronada de Aranda que es bastante fanfarrón con todo lo que ha hecho».