Tatiana Fernández, el eterno brote verde

Manuel García Badajoz Viernes, 18 de febrero 2022, 08:50 Comenta Compartir

Tatiana Fernández es santo y seña del fútbol femenino de Cáceres. Oriunda de Monroy (22/04/1993), ha ligado casi media vida a unos colores y una ciudad que lleva por bandera con orgullo. Contribuyó al alumbramiento del Femenino Cáceres y con apenas 15 años se enroló en sus filas convirtiéndose en la primera ficha del club. La semilla pronto generó unos brotes traducidos en el ascenso a categoría nacional, enraizando y floreciendo con su presencia en Reto Iberdrola. Ahora, más de una década después, trece años, el Cacereño navega por las bravas aguas de la división de plata con rumbo firme y avistando el puerto de la Primera Iberdrola. «Sería cerrar un ciclo perfecto, nunca lo hemos tenido tan cerca. Nos veo muy bien, con ganas y carácter, y lo vamos a intentar hasta el final, que nadie lo dude».

La cotizada plaza que da derecho a acceder a la élite está ahora a tres puntos, con Alhama y Granada empatados a 33 y las de Ernesto Sánchez son cuartas. «Sería soñar despierta», reconoce la portera extremeña, aunque no pierde de vista que aún restan 13 jornadas. El Cacereño atraviesa una fase dulce del campeonato tras pasar por su bache más hondo y abrupto. «Después de seis partidos sin ganar ya nos tocaba. Por fin nos ponemos con los mismos partidos que el resto y sumar de tres en tres siempre eleva la moral».

Es cierto que se han producido varios parones, entre ellos el extenso del periodo navideño, aplazamientos por covid y fines de semana sin liga por compromisos internacionales, pero el conjunto verde atravesó por un vía crucis que duraba desde el 7 de noviembre (último triunfo ante el RU Tenerife), hasta el 2 de febrero, cuando recuperó las sensaciones ante el Fundación Albacete (2-1). ¿Qué motivó esa racha? «El fútbol es así de inexplicable, antes nos entraba todo y luego perdimos efectividad de cara a puerta. A eso se sumó que cometimos más errores».

Ahora se ha invertido la tendencia sumando nueve puntos de nueve posibles ante las manchegas, el Castellón y el Madrid CFF B, en el duelo aplazado de la jornada 15 que disputaron el pasado domingo aprovechando una pausa en el calendario que se prolongará hasta el 27-28 de febrero. Justo en plena efervescencia de las extremeñas. «Cuando se corta una racha positiva siempre te pilla mal el parón. Estábamos con muchísima confianza, pero es positivo para recuperar a algunas jugadoras tocadas».

Al inicio del curso, el Cacereño comandó la tabla durante varias semanas en las que se erigió en la revelación y ahora se encomienda a un espíritu que nunca ha perdido. «Pese a no llegar los resultados, el fútbol era bueno, todas íbamos a entrenar con las mismas ganas, el grupo no ha perdido la sonrisa y no hemos dejado de creer en nuestras posibilidades».

Su irrupción supuso una sorpresa haciendo saltar por los aires unas quinielas en las que sobresalían nombres como los de Granada, Alhama, Fundación Albacete, Córdoba, Santa Teresa... «Quizás el rendimiento ha superado las expectativas, pero nosotras sabemos la calidad que tenemos». Las oscilaciones en la parte alta son el fiel indicativo de que es un grupo muy equilibrado y «si pierdes dos partidos te vas a la zona baja y si ganas te metes arriba. Es muy bonita, disputada y pareja, nos toca disfrutarla y sufrirla a partes iguales». Los pequeños detalles serán decisivos, entre ellos el golaveraje. «Lo primero es ganar pero se tienen en cuenta otros valores en una liga tan apretada».

La nueva reestructuración orquestada por la Federación impide relajaciones y, a diferencia de otras campañas, todos se juegan algo, con seis plazas para la lucha por la permanencia, cuatro que precipitan a Tercera y dos que doblan el castigo por la trampilla de Primera Nacional. Todos los rivales son peligrosos: «De hecho, varios pinchazos han sido contra equipos de abajo, empatamos con el Pozoalbense y el Betis B y La Solana nos ganaron».

Solidez defensiva

El apartado defensivo está siendo uno de los bastiones de la escuadra de Ernesto Sánchez, que solo ha recibido 20 goles, una estadística que podría gozar de mayor lustre sin el 5-4 cosechado ante La Solana y el 2-4 frente al Alhama, único rival capaz de asaltar el feudo de las cacereñas. «Inconformista por naturaleza», como ella misma se define, no está del todo satisfecha con esos números. «Creo que deberíamos llevar menos encajados, pero se están haciendo las cosas muy bien en defensa, que es clave para aspirar a grandes cosas».

En el apartado individual, reconoce que se encuentra en un momento muy óptimo de su carrera. Parte de la culpa es de Manolo Jordán, entrenador de porteros, que «ha sido un soplo de aire fresco. Llevo mucho tiempo en el fútbol y él ha venido para darme una vuelta de tuerca. Me sentía algo estancada en mi rendimiento y ha supuesto un plus.