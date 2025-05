El TAD inhabilita a Pedro Rocha durante dos años

Dos días después de que la selección española conquistase en Berlín la cuarta Eurocopa de su historia, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) irrumpió en ... mitad de la euforia por el éxito deportivo para comunicar oficialmente la resolución por la cual inhabilita a Pedro Rocha durante dos años. Justifica su dictamen por considerar que el mandatario se excedió en sus funciones como presidente de la comisión gestora de la Federación Española de Fútbol (FEF).

La decisión, que se ha dilatado hasta el final del torneo en Alemania para no influir negativamente en el desempeño del combinado dirigido por Luis de la Fuente con más ruido institucional, se fundamenta en el despido de Andreu Camps, secretario general de la federación hasta su abrupta salida en septiembre de 2023. Fue una medida que a juicio del tribunal, y pese a tratarse de una de las grandes reclamaciones de la selección femenina tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, Rocha no estaba capacitado para acometer.

«El señor Rocha se propasó en el ejercicio de sus competencias, ya que ejerció funciones de gobierno sin ser un órgano unipersonal de gobierno», considera el TAD, muy duro en su resolución para a continuación calificar las actuaciones del mandatario como «arbitrarias y groseras», pues además «reflejan un ejercicio arbitrario y despótico de las funciones federativas», bajo «la concurrencia de intencionalidad y lo grosero y palmario de la ilegalidad de la conducta».

A la defensa del dirigente, que tras conocer la petición de seis años de inhabilitación de la jueza de instrucción solicitó la recusación de todo el TAD, ahora solo le queda acudir a la justicia ordinaria para tratar de que la inhabilitación quede en suspenso. Dada la situación, María Ángeles García Chaves, 'Yaye', asumirá las riendas de la comisión gestora a tenor de su condición actual de vicepresidenta y por tanto número dos de Rocha.

En el foco del Gobierno

Rocha se encontraba en el foco de la crítica del Gobierno, concretamente en la figura de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), desde que el pasado 12 de abril fuese imputado por presunta corrupción en la gestión de la federación en el contexto del 'caso Brody', en el que también se investiga a Rubiales.

Entonces, el extremeño acudió al Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, en Madrid, como testigo de una serie de presuntas irregularidades en la redacción de varios contratos suscritos durante el mandato de Rubiales en la FEF, en el que Rocha ejerció como vicepresidente económico. Sin embargo, la jueza Delia Rodrigo suspendió su declaración a la media hora y le comunicó su nueva condición de investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Desde ese momento, el Ejecutivo tenía clara la conveniencia de inhabilitar al mandatario interino a través de una resolución del TAD sin esperar a la convocatoria de elecciones. No obstante, y a pesar del nombramiento de Vicente del Bosque, un hombre de consenso, como presidente de una comisión para tutelar a la federación, el proceso se dilató hasta el comienzo de la Eurocopa, lo que permitió a Rocha exhibir su condición de mandatario federativo en los palcos de los principales estadios de Alemania con el beneplácito de la UEFA.

Aunque en un segundo lugar, también fue parte de los festejos por el título de la Eurocopa, con las visitas a la Zarzuela y la Moncloa como ejes de la parte institucional de la celebración. Estrechó las manos de Felipe VI y también de Pedro Sánchez, pero sus horas como presidente de la FEF estaban contadas a tenor de una inhabilitación cocinada a fuego lento pero segura.

Además de apartar a Rocha del cargo, el TAD impone al extremeño sendas sanciones económicas de 16.527,84 euros por otras dos decisiones que excedieron el ámbito de sus competencias como presidente interino: la rescisión del contrato con el despacho de abogados GC Legal y la personación de la federación en el 'caso Supercopa'.