El TAD abre expediente a Tebas tras una denuncia del Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Martes, 23 de julio 2024, 13:35 | Actualizado 19:57h. Comenta Compartir

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha abierto un expediente sancionador con la calificación de «muy grave» al presidente de LaLiga, Javier Tebas. El proceso, que podría conducir a la inhabilitación del máximo dirigente de la patronal que agrupa a los 20 clubes de Primera División y a los 22 de Segunda, se basa en una denuncia presentada en su día por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y remitida en abril por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a raíz de un presunto defecto de forma en la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga, celebrada el 12 de agosto de 2021, en la que se abordó el acuerdo con el fondo de inversión CVC.

El Real Madrid, que se consideró discriminado por aquella cita, argumenta en la denuncia presentada contra Tebas que dicha asamblea de LaLiga se convocó con carácter de urgencia con ocho días de antelación, y no con los diez que estipulan las normas de la patronal en este tipo de casos. Tebas podría haber incurrido así en una infracción del artículo 76.1.a) de la Ley 10/1990 del Deporte. El dirigente tiene un plazo de diez días para formular alegaciones.

El Real Madrid denunció a Tebas por discriminación a determinados clubes, por uso abusivo de sus facultades en beneficio de LaLiga Impulso y por ausencia de transparencia en la convocatoria y gestión de las asambleas, según avanzó Iusport. Sin embargo, el TAD concluye que solo cabe la apertura del expediente disciplinario por una posible infracción al convocar la asamblea con una antelación inferior a diez días, sin haber motivado su carácter urgente como dictan los estatutos de LaLiga. Rechaza que no se remitiese la documentación con antelación suficiente y elude pronunciarse sobre un hipotético conflicto de intereses, al considerar que ni la normativa legal ni la de LaLiga regulan claramente la forma de apreciarlo.

Cabe señalar que la asamblea objeto de discordia tuvo que ser repetida cuatro meses después, en diciembre, a causa de una serie de posibles defectos que fueron subsanados, y en esta última sí acabó de aprobarse el acuerdo con CVC que inyectó 1.994 millones de euros a repartir entre todos los clubes de Primera y Segunda, salvo Real Madrid y Athletic, que no participaron del mismo al considerar que se trataba de un acuerdo ilegal que comprometía sus derechos audiovisuales durante medio siglo.

Pulso

Dicho pacto había contado inicialmente con la oposición de Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza, aunque posteriormente el Barça acabó otorgándole su beneplácito. A la cabeza de la disidencia se situó el Real Madrid, que acudió a la justicia ordinaria perdiendo todos los juicios y presentó además una denuncia contra Tebas ante el CSD que este organismo elevó en abril y que es la que ha llevado ahora al TAD a abrir expediente sancionador con la calificación de «muy grave», lo que abre la puerta a la posible inhabilitación de Tebas tras más de una década al frente de LaLiga.

«Me sorprende que la eleven porque el Consejo Superior de Deportes ya dijo que no era firme la sentencia y, además, luego se subsanó en una asamblea posterior. No estoy preocupado pero bueno, hace tiempo que el Madrid quiere apartarme de la presidencia por lo civil o por lo criminal o por lo administrativo», dijo Tebas en un acto a comienzos de abril, aludiendo así al recurrente enfrentamiento que mantiene con Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid intentó tumbar la operación con CVC acudiendo a la justicia ordinaria hasta en tres ocasiones, siendo todas las resoluciones favorables a LaLiga. La última de ellas, a finales de febrero, establecía que el pacto no vulneraba los estatutos de la patronal y consideraba que el acuerdo se ajustaba al marco legal, sin que menoscabase los derechos de ningún club. Refrendaba además la autonomía de LaLiga para llevar a cabo este tipo de operaciones y mejorar así sus recursos. La cuestión que ahora recoge el TAD queda reducida así a un defecto de forma en la convocatoria de la asamblea que podría costarle a Tebas una amonestación, la inhabilitación temporal de dos meses a un año o la destitución del cargo que ostenta.

«Parece que alguien no acepta que su Superliga haya sido rechazada de forma unánime por todo el fútbol mundial y que el proyecto de CVC con LaLiga fuese ratificado con todas las garantías por una aplastante mayoría de 39 de 42 clubes y ratificado por los tribunales. Parece que alguien, experto en mamoneos políticos, tiene que activar vías desesperadas para intentar imponer su particular forma de ver el fútbol. Pues que no se equivoquen, seguiremos trabajando y seguiremos defendiéndonos con toda la contundencia», escribió Tebas este martes en su cuenta de la red social 'X' tras conocer la apertura del expediente por parte del TAD.

El expediente sancionador a Tebas viene a sacudir la estabilidad de una de las dos principales instituciones que rigen el fútbol español mientras la otra, la Federación Española de Fútbol (FEF), tiene a su presidente, Pedro Rocha, inhabilitado por el TAD durante dos años por excederse en sus funciones cuando encabezaba la comisión gestora creada para agotar el mandato del también inhabilitado Luis Rubiales.