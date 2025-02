El Supremo zanja que «el fútbol no es literatura ni ciencia» El alto tribunal establece que la emisión de partidos en bares sin autorización es delito contra el mercado, pero no contra la propiedad intelectual

Ofrecer partidos de fútbol en bares y restaurantes sin abonar los derechos que permiten su exhibición constituye un delito leve al mercado y los consumidores, pero no atenta contra la propiedad intelectual, un delito que a diferencia del anterior sí conlleva una pena de prisión. Así lo considera el Tribunal Supremo en una sentencia, cuyo fallo fue avanzado el pasado 31 de mayo, en la que rechaza las pretensiones de la Fiscalía y de la LaLiga, que recurrieron una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a pagar 720 euros de multa y a indemnizar a LaLiga a un empresario que desde octubre de 2018 retransmitía en las televisiones de sus tres bares de de la capital del Turia partidos de fútbol sin autorización. Para el Ministerio Público, se trataba de un delito contra la propiedad intelectual, una calificación jurídica de la que discrepa el Supremo.

No es una cuestión baladí, toda vez desde la reforma legal de 2015 el Código Penal castiga con penas de seis meses a cuatro años de prisión a quien para obtener un beneficio económico «reproduzca, plagie, distribuya o explote económicamente» una obra o prestación «literaria, artística o científica» plasmada «en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio», sin la autorización de los titulares de esos derechos de propiedad.

En su sentencia, ponencia del presidente Manuel Marchena, el alto tribunal explica que «las grabaciones audiovisuales y las transmisiones de las entidades de radiodifusión forman parte del contenido material del derecho a la propiedad intelectual y que está fuera de toda duda que la comunicación pública de esas grabaciones solo es legítima si está debidamente autorizada». Para la sala «tampoco es discutible que la infracción de esos derechos está penalmente sancionada y para ello basta comprobar que los hechos analizados han sido calificados como delito contra el mercado y los consumidores».

Sin embargo, los magistrados rechazan que la vulneración de los derechos exclusivos generados por la emisión de un encuentro de fútbol encaje en la noción de «obra o prestación literaria, artística o científica». La sentencia señala que no es fácil fijar los límites del tipo cuando éste acoge elementos normativos que evocan la literatura, el arte o la ciencia. Precisamente por ello -añade el tribunal- «las pautas para delimitar ese alcance han de ser extremadamente prudentes para no desbordar los contornos de lo que cada vocablo permite abarcar«.

«El fútbol, desde luego, no es literatura. Tampoco es ciencia», sienta como doctrina el Supremo. «Es cierto que en un partido de fútbol – en general, en cualquier espectáculo deportivo- pueden sucederse lances de innegable valor estético, pero interpretar esos momentos o secuencias de perfección técnica como notas definitorias de un espectáculo artístico puede conducir a transgredir los límites del principio de tipicidad», añade.

Para la sala, «un partido de fútbol es un espectáculo deportivo, no artístico», y a esa conclusión se llega, «no solo por la constatación empírica de que no faltan encuentros en los que el espectador no tiene oportunidad de apreciar ninguna jugada de valor artístico, sino porque en la búsqueda de la victoria se suceden acciones que se distancian sensiblemente de cualquier canon, sea cual sea el que se suscriba, de belleza artística».

La decisión del Supremo no está exenta de reproches al legislador. «Son muchas las ocasiones en las que la voluntad legislativa y la técnica jurídica para hacerla realidad no van de la mano», expone. «La experiencia reciente demuestra que ese divorcio entre los dictados de la dogmática y la realidad legislativa se ha convertido en un fenómeno que ha adquirido una preocupante carta de naturaleza», continúa.