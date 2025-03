La Superliga vuelve a la carga con un proyecto más ambicioso fuera de la UEFA

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 9 de febrero 2023, 16:37 Comenta Compartir

La Superliga quiere reemplazar a la Champions. Esto es lo que se puede extraer del nuevo discurso de una competición que en abril de 2021 generó un rechazo global por parte de los aficionados. La idea sigue siendo la de poner patas arriba el fútbol mundial pero reorientando este proyecto en el que ahora parecen tener cabida más actores que en su versión anterior. El nuevo formato sería más inclusivo, abriría las puertas no solo a más clubes, sino también a más ligas. Eso sí, todo queda a expensas del marco jurídico: En las próximas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá la sentencia que dirime si la UEFA y la FIFA incurren en abuso de posición de dominio como organizadores de las competiciones internacionales.

La última novedad ha sido darle una vuelta a esta vieja idea de Florentino Pérez con la que los clubes más poderososo triplicarían al menos sus actuales ingresos. Real Madrid, Barcelona y Juventus son el trío de caras visibles de este proyecto impulsado en su nueva interpretación por la empresa A22 Sportsmanagent. El alemán Bernd Reichart es el CEO de la compañía y el encargado de elaborar un decálogo de nuevas reglas en el que se busca dar voz a aquellos que en un principio no vieron claro su funcionamiento, abogando por una competición en la que participen los mejores clubes de las grandes ligas europeas y en la que prevalezca la meritocracia.

Hasta 80 equipos

En el texto divulgado se exponen las bases sobre las que se trabaja para redefinir su plan y que difieren de los anunciados en un primer momento: un ecosistema abierto, menos elitista que el inicial, y en el que tendrían cabida hasta 80 equipos repartidos en divisiones que disputarían un mínimo de 14 partidos (en la actual Champions solo los finalistas juegan 13 encuentros).

La competición apostará por un torneo abierto, con ascensos y descensos en varias divisiones, que permita una distribución sostenible de ingresos a lo largo de la 'pirámide del fútbol' y donde se eliminan los miembros permanentes. Este cambio entra dentro de la intención de crear nuevos formatos, «con partidos emocionantes, de principio a fin» que sean atractivos para los más jóvenes. «Los clubes deberían seguir comprometidos con sus competiciones nacionales, tal y como hacen en la actualidad», expone.

Recorte de calendario

La organización destaca que se debe mejorar la competitividad con «recursos estables y sostenibles». «Un mejor y más atractivo formato de competición europea generaría recursos adicionales, y la estabilidad financiera de los clubes se incrementaría notablemente si se les garantiza un mínimo de catorce partidos europeos por temporada», afirma el comunicado.

El texto realza que «la salud de los jugadores debe ser un componente clave para determinar el número de partidos de cada año», por lo que el calendario actual podría verse recortado. La agencia apuesta por competiciones gobernadas por los clubes con normas de sostebilidad financieras transparentes como los salarios regulados y manda un recado a clubes como el Manchester City o PSG: «Se establecerán reglas financieras que le impidan gastar más de lo que genera. Hay un recalentamiento del sistema económico europeo, motivado por la inyección de capital externo, que impide que muchos clubes sean competitivos».

Otra de las claves es mejorar la experiencia de los aficionados, conscientes de los importante que es recuperar la aceptación de parte del público que no creyó en el proyecto en sus inicios. La Superliga cree que deberían tomarse medidas adicionales para facilitar la asistencia de los aficionados a partidos fuera de casa. Por otro lado la competición no se olvida del crecimiento del fútbol femenino y ve «imprescindible» su promoción y desarrollo aunque no explica en qué terminos. En el penúltimo punto sobresale una de las pocas propuestas vigentes del primer anuncio de la Superliga: «La contribución de un mínimo de 400 millones de euros anuales destinados a solidaridad, clubes que no participen en la competición y causas sociales». Por último, la organización remarca que ninguna asociación europea debería verse obligada a utilizar sistemas de arbitraje fuera del sistema legal de la UE. Todo será posible con el aval de Bruselas.

"Presentamos los resultados de la primera fase de nuestro diálogo, que ha sido honesto, directo y constructivo [...] Los hemos sintetizado en diez principios, que deberían establecer el marco para una futura competición europea de clubes." Bernd Reichart pic.twitter.com/6FJ5ZsfRNg — A22 Sports (@A22Sports) February 9, 2023

«Es un lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo» La guerra de Javier Tebas, máximo mandatario del fútbol profesional español, contra Real Madrid y Barcelona se agudiza en un nuevo capítulo tras la publicación de las nuevas reglas de la denominada Superliga. El mandamás de LaLiga ha sido contundente en un mensaje emitido a través de la red social Twitter en la que no duda en criticar con dureza a esta competición que ambiciona sustituir en la práctica a la actual Liga de Campeones. «Es el lobo que hoy se disfraza de abuelita para intentar engañar al fútbol europeo, pero su nariz y sus dientes son muy grandes», escribió posteando este texto junto a una viñeta firmada por Emerson Coe en la que retrataba al torneo como el lobo de Caperucita Roja y a la protagonista de la caperuza roja como el fútbol europeo, que estaría amenazado. Se trata del último episodio de tensión y enfrentamientos entre ambos después de que hace tan solo dos días un juzgado de Madrid admitiera a trámite una demanda conjunta del club que preside Florentino Pérez y el Fútbol Club Barcelona contra LaLiga porque el líder de la patronal impidió el derecho a los dos clubes a participar en deliberaciones y votaciones del Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, organismo de LaLiga del que ambos clubes forman parte. En la demanda, los clubes describen que el presidente de la competición les impidió participar en la deliberación y voto de varios puntos del orden del día en tres reuniones de este órgano, celebradas el 1 de marzo (celebrada de manera telemática), el 12 de abril y el 19 de mayo de 2022. El motivo al que se agarra Tebas es en un presunto conflicto de intereses para decidir sobre asuntos audiovisuales de la competición española dada su participación en la Superliga. En concreto, según diversos medios, devaluaría el conjunto de los derechos en un 10% a nivel nacional y un 25% a nivel internacional: un impacto de más de 1.000 millones anuales por los 4.000-5.000 millones que mueve LaLiga en total.