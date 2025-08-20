La Supercopa extremeña será el 31 de agosto
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:00
La Federación Extremeña de Fútbol ha designado Almendralejo como sede de la Supercopa de Extremadura de fútbol sala masculino. El encuentro se disputará en el ... Pabellón Extremadura el 31 de agosto (12.00 horas) y mide al campeón de Tercera División, el AD Granja Futsal, y al campeón de la Copa Extremadura, el CD Colegio San José, ambos de Tercera RFEF. La entrada será gratuita.
