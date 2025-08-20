HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FÚTBOL SALA

La Supercopa extremeña será el 31 de agosto

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:00

La Federación Extremeña de Fútbol ha designado Almendralejo como sede de la Supercopa de Extremadura de fútbol sala masculino. El encuentro se disputará en el ... Pabellón Extremadura el 31 de agosto (12.00 horas) y mide al campeón de Tercera División, el AD Granja Futsal, y al campeón de la Copa Extremadura, el CD Colegio San José, ambos de Tercera RFEF. La entrada será gratuita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  3. 3 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  4. 4 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  5. 5 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  6. 6 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  7. 7 Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
  8. 8 Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla
  9. 9 La ONCE reparte 245.000 euros en Esparragalejo: «Son siete familias que siempre compran la misma terminación»
  10. 10 Qué implica la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Supercopa extremeña será el 31 de agosto