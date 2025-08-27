El Sport-Cacereño, el 10 de septiembre, a las 19.30

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:01 Comenta Compartir

El enfrentamiento extremeño de Copa de la Reina ya tiene fecha. La Federación Española de Fútbol ha hecho público este martes que el duelo de primera ronda del torneo del KO femenino que enfrentará al Sport Extremadura y al Cacereño se disputará el 10 de septiembre a las 19.30 horas en las instalaciones deportivas de El Vivero de Badajoz. El cruce supondrá el debut en la competición para el conjunto que dirige Juan Carlos Antúnez, mientras que las pupilas de Ernesto Sánchez afrontan la cita tras llegar a los cuartos de final en la edición pasada.