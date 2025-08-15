El Sport y el Cacereño se verán las caras en la Copa de la Reina

Redacción BADAJOZ. Viernes, 15 de agosto 2025, 08:03 Comenta Compartir

La primera ronda de la Copa de la Reina ha deparado un derbi que medirá al Sport Extremadura y al Cacereño Femenino. El choque se disputará en una fecha aún por decidir entre el 9, 10 y 11 de septiembre en las instalaciones de El Vivero de la capital pacense. El conjunto que dirige Juan Carlos Antúnez debutará en la competición copera tras cuajar una gran actuación en Tercera RFEF que le permitió adjudicarse el ascenso al finalizar en la primera posición.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Sánchez tratará de repetir la gesta de la campaña anterior, en la que dejaron en la cuneta a equipos de Liga F como el Valencia y el Athletic de Bilbao y compitieron contra otro de los grandes de la élite, el Atlético de Madrid, que se llevó el triunfo en la prórroga.

Por otra parte, el Cacereño anunció su octavo fichaje con la llegada de la extremo marfileña Ida Guehai, procedente del Sporting de Huelva.