La FEF solicitará al Gobierno que aumente su ayuda de 7,5 millones para el Mundial 2030

Dos días después de que el Consejo de Ministros aprobase la concesión de 7,5 millones de euros a la Federación Española de Fútbol (FEF) para impulsar la candidatura de España al Mundial 2030, el organismo que preside Luis Rubiales negociará con el Gobierno un convenio para conseguir que esa ayuda pública se incremente para 2023-2024. «Seguimos nuestra andadura junto a Portugal y Ucrania con la ilusión de albergar un Mundial. Nos lo merecemos, estamos preparados y podríamos organizarlo a pocos meses, pero con el tiempo que tenemos y la seriedad con la que se está trabajando, somos firmes candidatos», proclamó este jueves Rubiales durante la asamblea extraordinaria en la que la FEF aprobó el segundo mayor presupuesto de la historia. Son 382 millones los presupuestados para el ejercicio 2023, una cifra solo superada por los 406 de 2022.

La subvención de 7,5 millones será solicitada formalmente por la FEF «en los próximos días», según anunció el máximo dirigente federativo respecto a una aportación que estará financiada con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes (CSD) correspondiente al ejercicio del año que termina. La FEF sigue siendo la única federación deportiva que no dispone de subvención ordinaria del CSD. «Esa ayuda de 7,5 millones, finalista para el desarrollo de la candidatura e infraestructuras, nos viene muy bien», reconoció Rubiales, que recibió el apoyo y las felicitaciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y del de la UEFA, Aleksander Ceferin, a través de sendos vídeos. La candidatura de España y Portugal, con Ucrania como invitada, competirá, entre otras, contra la propuesta conjunta de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para albergar el campeonato que se disputará dentro de ocho años.

Rubiales se congratuló también de la aprobación de tan elevado presupuesto y de la capacidad de la FEF para generar recursos propios. «Tenemos una gran independencia financiera e incluso en un año valle (sin Mundial ni Eurocopa) se mantienen los ingresos en los grandes conceptos y compromisos que tiene esta Federación. Existe una velocidad de crucero y en los próximos años se esperan aumentos en los ingresos». Más del 55% de la cantidad presupuestada para 2023 procede de los ingresos generados por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, la Copa del Rey, los derechos audiovisuales de selecciones y competiciones nacionales (121 millones), marketing y patrocinios (75) y arbitrajes (49).

«La Supercopa de Arabia está firmada hasta 2029 y no podemos estar continuamente cuestionándolo. Ya llevo el tiempo necesario como gestor para que saber que quien no se quiere convencer de algo no se le va a convencer. No somos políticos, pero si hay embajadores, relaciones bilaterales y otros negocios allí, ¿por qué el fútbol no puede ir?», preguntó Rubiales, quien insistió en que cuando el torneo se disputaba en España «la FEF antes recibía 120.000 euros y ahora 40 millones». «El fútbol debe ir a todas partes y ayudar a que la sociedad cambie por su poder transformador bestial», se defendió Rubiales, en alusión también al reciente Mundial de Qatar, donde no se respetan los derechos humanos.

Respecto al fracaso de España en el Mundial y, tras la destitución de Luis Enrique, sustituido por Luis de la Fuente, Rubiales se mostró convencido de que «de dos a cuatro años» la selección estará «en condiciones de pelear por un Mundial o una Eurocopa». «Pero ya hemos visto que no es sencillo» admitió quien reclamó «justicia» después de lamentar que «se ha tratado de manchar a esta federación», con continuas acusaciones de presunta corrupción.