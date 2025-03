Sito, la nueva perla extremeña

Ha nacido una estrella en el fútbol extremeño. En Badajoz le conocen muy bien porque ya causaba sensación verle jugar cuando aún no levantaba dos ... palmos del suelo. Con apenas 6 años ya dejaba con la boca abierta con sus gambeteos, personalidad y dominio de la pelota en sus primeros partidos con El Tomillar. El Flecha Negra no dudó en reclutarle para su factoría en 2022 y a partir de ahí sus extraordinarias habilidades traspasaron fronteras. El Betis le echó el ojo el año pasado y poco después preguntaron por este chaval rubio de media melena el Real Madrid y el Sevilla. Pero llegaron tarde. Ya estaba bien blindado en Heliópolis. Un proceso poco habitual en edades formativas, aunque su talento precoz y su perfil de mediapunta zurdo invitaba a moverse con celeridad. Ahora con 8 años le quieren los grandes de Europa.

Se llama Jesús Pagador Guardiola. Conocido como Sito, estudia 3º de Primaria en el colegio El Tomillar. Empezó en el fútbol de casualidad. Por probar con sus amigos del cole, pero desde que tocó por primera vez el balón ya se le veía que tenía un don especial. Un talento natural que no le viene en los genes porque nadie de su familia, en varias generaciones, había jugado al fútbol antes. Su padre, incluso, confiesa que nunca le ha gustado ni le había prestado la más mínima atención. «Este mundo es algo que se nos escapa. Todo esto nos ha cogido por sorpresa, pero Sito disfruta mucho jugando y todo el mundo nos dice que el niño tiene unas cualidades fuera de lo común», cuenta su padre Jesús Pagador.

Todavía no ha hecho la comunión y ya suspira por Sito media Europa. Si su liderazgo en el Flecha le sirvió de escaparate para los grandes clubes españoles, los torneos internacionales con el Betis donde colecciona trofeos como máximo goleador y MVP ante rivales como el Real Madrid, Barcelona o Cádiz le han proyectado por todo el Viejo Continente. Hace menos de un mes jugó en Lyon la ACR Cup y la ganó frente a equipos como el Milan, PSG, Benfica, Marsella o la Roma, con el que se enfrentaron los verdiblancos en la final.

En su primer año en El Tomillar marcó la friolera de 122 goles y el Flecha, que también lo sufrió, activó rápido su maquinaria de cazatalentos. La pasada temporada hizo doblete en el Campeonato de Extremadura al ganar el de su categoría prebenjamín y el de una edad superior jugando con niños 3 años mayores que él. Con los 'grandes' del benjamín repitió experiencia en el Campeonato de España ante la atenta mirada de ojeadores de todo el país. A partir de ahí comenzaron los torneos y mundialitos donde Sito no paraba de deslumbrar y el Betis tomó buena nota. Ni siquiera le hicieron la pertinente prueba de captación y en un partido entre el prebenjamín y el benjamín que le organizaron para verle en directo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol no hizo falta esperar al final para ofrecerles a sus padres una beca de formación hasta 2026. Dejó 5 goles como carta de presentación. «Ese mismo día nos dicen que le querían firmar. Según nos contaron lo normal es esperar y tenerles controlados en su club de origen porque es la primera vez que firman a un niño de 8 años», explica su padre. También supervisa su evolución Eloy Angulo, el descubridor de Sergio Ramos.

Es un chico muy maduro para sus 8 años y muy humilde. Ni siquiera le da importancia a celebrar los goles y si puede prefiere asistir para que marquen sus compañeros. De fútbol no habrá recibido ninguna herencia, pero en valores sí que lleva la lección aprendida de casa. «Lo ha asimilado bastante bien porque es un chico muy responsable, con mucha disciplina y sigue la rutina con naturalidad tanto en la alimentación que le indican desde el departamento de nutrición del Betis como con las tareas del cole», apunta Jesús Pagador.

La explosión de Sito no es común en el fútbol base donde se espera a los 12-14 años para incorporarles como estudiantes internos en sus residencias. Con este chaval lo vieron claro y no querían dejarle escapar. Sito sigue estudiando en El Tomillar, pero se desplaza tres días a la semana a Sevilla para entrenar con el enorme sacrificio que eso supone para sus padres y del propio Sito para no desatender sus obligaciones académicas. Y según reflejan sus notas en el cole también es un fuera de serie y un alumno ejemplar. A pesar de las complicaciones para llevar al día las tareas es un estudiante de sobresalientes. En eso también ponen mucho énfasis en el Betis porque un suspenso conlleva consecuencias de quedarse varios partidos sin jugar. «Le hemos adaptado el coche para que pueda hacer los deberes de vuelta a casa. Y a las ocho y media ya está dormido», relata su padre.