Andrada y Konate en una acción del Extremadura-Canarias. JAVIER MENDOZA
Copa de las Regiones de la UEFA

La selección extremeña se despide del torneo sin ver puerta

El combinado de Gus compite ante Canarias, pero paga muy cara su falta de gol

R. H.

Badajoz

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:18

La selección extremeña cayó derrotada por 2-0 ante Canarias en la segunda jornada del sector clasificatorio de la Copa Regiones UEFA celebrado en Zaragoza, ... certificando de esta manera su eliminación en el torneo sin ver puerta. Al igual que en su debut ante Aragón, los pupilos de José González Barrantes 'Gus' ofrecieron una buena imagen sobre el césped, pero su falta de acierto de cara a gol volvió a pasarles factura, alejando cualquier posibilidad de clasificación.

