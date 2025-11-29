La selección extremeña se despide del torneo sin ver puerta

La selección extremeña cayó derrotada por 2-0 ante Canarias en la segunda jornada del sector clasificatorio de la Copa Regiones UEFA celebrado en Zaragoza, ... certificando de esta manera su eliminación en el torneo sin ver puerta. Al igual que en su debut ante Aragón, los pupilos de José González Barrantes 'Gus' ofrecieron una buena imagen sobre el césped, pero su falta de acierto de cara a gol volvió a pasarles factura, alejando cualquier posibilidad de clasificación.

El duelo ante el combinado canario fue duro e intenso desde el pitido inicial, con ambas selecciones jugando al límite del reglamento. Con el paso de los minutos, Extremadura tomó el mando del partido y acosó a la portería rival, sobre todo con buenas acciones aéreas que tuvieron a Andrada como protagonista. La puntería de los extremeños, sin embargo, no estuvo afinada y ninguna de las oportunidades de gol llegó a cristalizar.

La tónica del partido cambió radicalmente en una segunda mitad en la que el cansancio hizo mella en la selección extremeña, que acusó el segundo encuentro consecutivo en apenas 24 horas.

El primer tanto canario llegó en el 50 y fue obra de Santiago Domínguez, quien remató a placer en el segundo palo un buen pase desde la izquierda después de un despiste defensivo de la zaga extremeña. En los minutos siguientes, Canarias disfrutó de sus mejores momentos, llevando mucho peligro a la porteria de un Fran que estuvo brillante bajo palos.

Tras otra breve fase en la que Extremadura recuperó el control, en el 79 los canarios asestaron el golpe definitivo al encuentro con el 2-0 que se apuntó Amai tras recibir un balón en el centro del campo y galopar en solitario hasta Fran para terminar batiéndole por bajo.

Extremadura no bajó los brazos y alcanzó el final volcada en el área rival, luchando por un premio que le fue esquivo en todo momento.