La última bala de Pedro Porro hacia el Mundial

A menos de dos meses vista del Mundial, el extremeño Pedro Porro no pierde la esperanza de poder ser parte del mayor espectáculo futbolístico del planeta. El lateral del Sporting de Portugal menciona su anhelo ante la ansiada llamada de Luis Enrique en una entrevista realizada por la Federación Extremeña de Fútbol en Lisboa y que puede seguirse, por ejemplo, en el Twitter del ente federativo. En la misma recuerda cómo fue su primera aparición con la absoluta. «Estaba con mi familia en Don Benito porque tenía días libres y la verdad es que fue una bomba increíble que no llegaba a pensar. Siendo capitán de la sub-21 pensaba que podría tener posibilidades, pero no tan pronto, así que la llamada de Luis Enrique a mi familia me dio un plus porque coincidió que justo estaba con ellos y fue un orgullo grandísimo ver la alegría inmensa que tuvieron».

«Si debuté con la selección fue porque me lo había ganado y si trabajando te llegan esos premios, si sigues trabajando pueden seguir viniendo, tengo una última bala para el Mundial y espero estar, que es lo que más ilusión me haría», continúa el de Don Benito cuestionado por Catar.

Reconoce que fue un poco «amargo» aquel debut en Tiflis, donde las cosas no le salieron como a cualquier novato le hubiera gustado. «No me gustó cómo fue el partido. En el minuto 16 ya tenía amarilla. Fueron los nervios y es normal, pero me quedo con que debuté con la selección».

Con el combinado nacional no brilló, pero en el país vecino se ha ganado a pulso la admiración de todos. Campeón de liga y de Copa con el Sporting, se ha convertido en uno de los ídolos de la brava afición lisboeta. «Aquí son muy respetuosos, algunos son más fanáticos, pero la gente es muy respetuosa y con ellos muy bien», subraya. Debe estar bastante feliz allí, pese a los rumores continuos que le sitúan en la esfera de los grandes Madrid o Barcelona pues comenta que ha comprado una casa para no tener que estar viviendo de alquiler. Para él fue un gran acierto fichar por el Sporting de Portugal. «No me lo pensé. Es un club grandísimo. Hace cuatro años estaba en juveniles y ahora en el mayor palco del mundo, que es la Champions League. Es motivo de orgullo pero pienso que lo mismo que se sube muy rápido también se puede bajar, aunque intento tener centrada la cabeza».

Pedro Porro muestra en la charla con Javier Mendoza (FExF) que es una persona agradecida, con palabras de especial cariño hacia su abuelo, quien le ayudó sobremanera en aquella época en la que recaló en el Rayo antes de despuntar en el Girona. «A estas alturas de mi vida me está yendo fenomenal. Como carrilero, me gusta atacar pero ahora me ocupo mucho de defender, aunque en un equipo como el Sporting, que tiene el 80% de posesión, es un juego que me encaja perfectamente».

El futbolista hace un llamamiento a los jóvenes que emprendan la aventura del fútbol en el sentido de que con esfuerzo todo es posible y alaba su procedencia y cultura extremeñas. «Doy gracias de que estoy a dos horas de la tierra. Mi tierra para mí es todo. Es donde he nacido y no pienso olvidarme de ella porque pienso vivir allí. Siempre que puedo me escapo porque me gusta estar con mi gente».