Sergio Ramos se despide de la selección arremetiendo contra De la Fuente

Óscar Bellot Madrid Jueves, 23 de febrero 2023, 20:43 Comenta Compartir

Sergio Ramos no volverá a vestir la elástica de la selección española. El central sevillano confirmó su adiós a La Roja en la tarde de este jueves mediante un furibundo comunicado difundido a través de sus redes sociales en el que arremetió contra Luis de la Fuente, después de que el nuevo jefe del combinado nacional le trasladase horas antes al central del PSG que prescindía de sus servicios de cara a la nueva etapa que se abre.

«Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta ni va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva», señaló el sevillano en una nota cargada de acritud hacia De la Fuente.

Lleno de amargura por un deslucido final que, considera, no hace justicia a su larga y fructífera andadura defendiendo los colores de España a lo largo de 16 años y 180 partidos, 52 de ellos portando el brazalete de capitán, Sergio Ramos disparó sin remilgos contra el actual responsable del combinado nacional, al entender que se había ganado el derecho a decidir por sí mismo el momento de poner fin a su periplo como internacional o, al menos, a que ese adiós respondiese únicamente a la prestaciones que ofreciese sobre el césped. «Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido», incidió.

El camero opina que el nuevo timonel de La Roja ha hecho prevalecer otras consideraciones más allá de las puramente futbolísticas y no escondió su enfado en un duro alegato contra el míster riojano en el que puso como ejemplo la longevidad de otras figuras que siguen defendiendo sus colores nacionales sin que se les eche a un lado por muchas primaveras que acumulen. «Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol», agregó.

Incredulidad en Las Rozas

Sergio Ramos debutó con la selección española el 26 de marzo de 2005, cuando Luis Aragonés le dio la alternativa al por entonces lateral derecho del Sevilla en un amistoso que midió a La Roja con China en el estadio Helmántico de Salamanca. A partir de ese momento, se convirtió en un fijo para cuantos desfilaron por el banquillo nacional, desde el Sabio de Hortaleza hasta Luis Enrique, pasando por Vicente del Bosque, Julen Lopetegui, el interino Fernando Hierro o Robert Moreno.

Su suerte como internacional se torció, sin embargo, el 31 de marzo de 2021. Aquella noche, y pese a que llegaba a la cita entre algodones, Luis Enrique le concedió cuatro minutos en un encuentro de clasificación para el Mundial de Catar frente a Kosovo para que sumase una internacionalidad más precisamente en su adorada Sevilla y se acercase al récord absoluto que poseía el egipcio Ahmed Hassan, quien vistió la camiseta de los Faraones en 184 ocasiones. Los problemas físicos del entonces capitán de la selección española y del Real Madrid se habían convertido en una losa y Luis Enrique no volvió a contar más con él.

Pese a ello, Sergio Ramos no perdía la ilusión de volver a enfundarse la casaca nacional, hasta el punto de transmitir a Luis Rubiales su deseo de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio con la esperanza de que el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) influyese sobre Luis de la Fuente para que el entonces seleccionador sub-21 y responsable de la olímpica le incluyese en la convocatoria. También aguardó hasta el último momento a que Luis Enrique le citase para el Mundial de Catar, lo que tampoco se produjo. Sergio Ramos aguantó el varapalo y mostró su apoyo a la selección desde la distancia, pero confiaba aún en que el cambio de guardia cambiase las tornas.

Su objetivo era seguir engrosando un recorrido como internacional que le llevó a disputar cuatro Mundiales y tres Eurocopas, siendo una figura troncal en el ciclo ganador que La Roja abrió en el Europeo de 2008 disputado en Austria y Suiza, tuvo su punto álgido dos años después con la consecución de la Copa del Mundo en Sudáfrica y culminó con la Eurocopa que Iker Casillas levantó en 2012 en el Olímpico de Kiev. Un sueño que se desvaneció definitivamente con la llamada este jueves de Luis de la Fuente, desencadenando una virulenta reacción que ha generado estupor en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y enturbiará el estreno como seleccionador del preparador riojano a finales de marzo.