Sancet, el único nuevo en La Roja, con el regreso de Oyarzabal, Navas y Fran García

Amador Gómez Madrid Viernes, 6 de octubre 2023, 11:48 | Actualizado 17:57h.

«Con una muy buena base para construir un equipo todavía mejor», según reconoce Luis de la Fuente, el centrocampista del Athletic Oihan Sancet (23 años) es el único futbolista nuevo en la convocatoria continuista facilitada este viernes por el seleccionador español. De la Fuente también recupera a Mikel Oyarzabal, Jesús Navas y Fran García para los dos próximos y trascendentales partidos de clasificación para la Eurocopa, contra Escocia (el día 12 en La Cartuja) y Noruega (el 15 en Oslo).

Sancet, a quien De la Fuente conoce de las categorías inferiores, ha sido llamado por primera vez para la selección absoluta, para ocupar la plaza de Álex Baena (Villarreal), mientras que, con respecto a la lista anterior, Mikel Oyarzabal sustituye a Abel Ruiz, Jesús Navas a César Azpilicueta y Fran García, que aún no ha debutado con La Roja, al lesionado José Luis Gayà. Aparte de Pedri, que es fijo en la selección pero continúa de baja, tampoco jugará con España Sergio Ramos, «cuyo debate lo están alimentando otros», lamenta De la Fuente, ni tampoco Isco ni Brais Méndez, pese al gran momento que atraviesan en el Betis y la Real Sociedad, respectivamente.

«A esta hora, están los mejores jugadores que puedo traer», proclamó el seleccionador cuando se le insistió por las ausencias en una selección que tampoco podrá contar con Marco Asensio ni Dani Olmo, lesionados en el penúltimo partido, contra Georgia en Tiflis (1-7), para ser reemplazados entonces por Ferran Torres y Yéremy Pino. Así, la principal novedad es Sancet, que a pesar de su irregular inicio de temporada, empañado por dos expulsiones en siete partidos, fue, junto a Iñaki Williams, el máximo goleador del Athletic el pasado curso.

«Sancet es un jugador que nos puede dar mucho entre líneas, está en un momento fuerte en el Athletic, nos ofrece llegada y juego interior y es un futbolista con un potencial fantástico que a nosotros nos encaja perfectamente. Seguro que no nos va a defraudar», destacó De la Fuente en alusión al jugador navarro. En el caso de Fran García, «que es normal que tenga picos en un equipo como el Real Madrid», el seleccionador subrayó que, además de ser un buen jugador, «es muy buena persona». «Si los jugadores suman en el plano personal, me tienen más ganado todavía», apuntó De la Fuente.

Lamine Yamal, «sin límites»

Oyarzabal fue citado por el técnico riojano en su primera convocatoria, pero se había perdido las dos últimas, y ahora que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos y está recuperando el nivel tras su grave lesión de rodilla vuelve a La Roja. También regresa al lateral derecho el veterano Navas, que estuvo en la conquista de la Liga de Naciones pero no en la anterior cita por problemas físicos. «Afortunadamente tenemos otros muchos jugadores que irán entrando o saliendo», aseguró De la Fuente, para quien «hay mucha gente con hambre que quiere hacerse un hueco en este equipo», aunque entre los jóvenes con mayor proyección, Javi Guerra (Valencia) y Gabri Veiga (Al-Ahli) deberán seguir esperando, ya que han vuelto a ser llamados por Santi Denia para la sub-21.

Como no podía ser de otra manera, De la Fuente ha convocado de nuevo a Lamine Yamal tras su exitoso debut con La Roja en Georgia, con gol incluido. «Nosotros siempre miramos que el proceso sea lo más razonable posible, pero hay futbolistas que tiran la puerta antes que otros. Cuestionar que Messi o Maradona no tenían que haber jugado con 16 años nos parecería un sacrilegio. Tiene un potencial fantástico», reconoció De la Fuente en alusión al delantero del Barça. «A esos futbolistas con un toque tan especial y tan bueno no hay que ponerles límites», reclamó.

Los 24 convocados:

Porteros: Unai Simón (Athletic), Kepa (Real Madrid) y David Raya (Arsenal).

Defensas: Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Laporte (Al-Nassr), Le Normand (Real Sociedad), Pau Torres (Aston Villa), David García (Osasuna), Balde (Barcelona) y Fran García (Real Madrid).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG) y Sancet (Athletic).

Delanteros: Morata (Atlético), Joselu (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Yéremy Pino (Villarreal), Nico Williams (Athletic) y Oyarzabal (Real Sociedad).

